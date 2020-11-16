  • 24°C
香港時間 : 20201116日 (一) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太空任務】SpaceX發射龍飛船　載4太空人前往國際太空站

科技 17:50 2020/11/16

分享：

SpaceX於香港時間今日（16日）上午8點27分在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），成功發射獵鷹9號火箭，搭載4名太空人的「龍飛船」（Crew Dragon）前往國際太空站（ISS），開展為期半年的太空任務。

由「科技狂人」馬斯（Elon Musk）創辦的美國太空科技探索公司SpaceX近日再次刷新紀錄。SpaceX於香港時間今日（16日）上午8點27分在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），成功發射獵鷹9號火箭，搭載4名太空人的「龍飛船」（Crew Dragon）前往國際太空站（ISS），開展為期半年的太空任務。

【太空投票】太空人點選美國總統？國際太空站行使投票權

【科技狂人】馬斯克公布SpaceX星艦細節　擬2024年送人上火星

SpaceX的龍飛船原定於周六晚發射，但礙於有強風而推遲。是次是龍飛船首次全面飛行任務，但事實上早於5月時曾進行載人飛行任務，但僅被視為試驗性質。而目前預料明年春季會再執行另一次飛行任務。

執行是次任務的四名太空人，分別是來自日本的野口聰一，和三名美國太空人Michael S. Hopkins、Victor J. Glover及Shannon Walker，預計他們將於27小時後抵達國際太空站，與太空站進行接合。

是次成功發射載有4名太空人的太空船前往國際太空站之後，或締造了馬斯太空事業邁向商業化，成為太空任務中一項重要里程碑。也象徵太空人常態運輸計畫的開始。而未來除了太空人運輸任務外，也會有貨運運輸任務、甚至太空旅遊等，步入太空商業化時代。

【衛星科技】收集城市數據發展生態圈　建航天科技新一章

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【科技狂人】馬斯克宣布　SpaceX將直播星際飛船高空測試過程
2020/11/04
【科技狂人】馬斯克宣布　SpaceX將直播星際飛船高空測試過程
【太空任務】SpaceX衛星網絡Starlink公測開始　70萬民眾可率先享用
2020/10/28
【太空任務】SpaceX衛星網絡Starlink公測開始　70萬民眾可率先享用
【太空競賽】微軟Azure夥SpaceX合作　發布「雲上太空」計劃
2020/10/22
【太空競賽】微軟Azure夥SpaceX合作　發布「雲上太空」計劃
【太空競賽】SpaceX奪美國太空發展局合約　為國防部生產導彈追蹤衛星
2020/10/06
【太空競賽】SpaceX奪美國太空發展局合約　為國防部生產導彈追蹤衛星
SpaceX 航天科技 航空科技 運輸 太空人 香港 日本 佛羅里達 美國

下一篇文章

【網絡攻擊】俄羅斯、北韓黑客出手　微軟發警告多間疫苗研發藥廠遭攻擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
【6G聯盟】蘋果、Google加入6G組織　華為、中興受禁令影響無份
【6G聯盟】蘋果、Google加入6G組織　華為、中興受禁令影響無份
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續
【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【iPhone 12】攝影網站評比　iPhone 12 Pro攝影表現出色　惟不敵小米華為
【iPhone 12】攝影網站評比　iPhone 12 Pro攝影表現出色　惟不敵小米華為