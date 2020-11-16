【太空任務】SpaceX發射龍飛船　載4太空人前往國際太空站

▲ SpaceX於香港時間今日（16日）上午8點27分在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），成功發射獵鷹9號火箭，搭載4名太空人的「龍飛船」（Crew Dragon）前往國際太空站（ISS），開展為期半年的太空任務。

由「科技狂人」馬斯（Elon Musk）創辦的美國太空科技探索公司SpaceX近日再次刷新紀錄。SpaceX於香港時間今日（16日）上午8點27分在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），成功發射獵鷹9號火箭，搭載4名太空人的「龍飛船」（Crew Dragon）前往國際太空站（ISS），開展為期半年的太空任務。

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SpaceX的龍飛船原定於周六晚發射，但礙於有強風而推遲。是次是龍飛船首次全面飛行任務，但事實上早於5月時曾進行載人飛行任務，但僅被視為試驗性質。而目前預料明年春季會再執行另一次飛行任務。

執行是次任務的四名太空人，分別是來自日本的野口聰一，和三名美國太空人Michael S. Hopkins、Victor J. Glover及Shannon Walker，預計他們將於27小時後抵達國際太空站，與太空站進行接合。

是次成功發射載有4名太空人的太空船前往國際太空站之後，或締造了馬斯太空事業邁向商業化，成為太空任務中一項重要里程碑。也象徵太空人常態運輸計畫的開始。而未來除了太空人運輸任務外，也會有貨運運輸任務、甚至太空旅遊等，步入太空商業化時代。

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責任編輯：曾曉汶