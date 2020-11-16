【社交轉運大法@IM網欄】路遙知「馬」力 – 中國社交王國軍備競賽

近期最重量級的新聞，睇怕非疫苗面世莫屬。看似全世界都為之振奮的時候，卻有人歡喜有人愁。原本受惠疫情帶動業務增長以及資金流入的中概股一片慘淡，再加上中國反壟斷消息一出，問你死未？唔好意思，睇到想轉台的請留步，你沒有去錯股評專欄，扯到咁遠只是因為想談社交轉運的不只你和我，還有兩位馬生。

騰訊是大陸社交始祖相信大家都知，企鵝Logo深入民心的QQ更象徵了騰訊王國的根基。但這隻企鵝涉足的範疇其實遠遠不止於此。首先是曾經予人「撞機」之感的微信，要知道，社交平台之間的用戶轉移成本非常高；而同具IM（即時通訊）屬性，微信和QQ的定位重疊反而彰顯了騰訊容不得半個用戶逃出「鵝掌」的野心。結果，適應了社交模式轉變又功能實在的微信就成為了無可取代的那位，長踞中國應用下載榜首位。

▲ 微信和QQ都是騰訊帝國的皇牌社交產品，最大的區別在於受眾不同而引發的設計差異。

企鵝神話的延續源於社交，同時又不囿於社交的形式，轉捩點之一就在於阿里巴巴的入局。電商崛起開拓了全新跑道，騰訊主宰的流量城河，讓阿里用淘寶引流殺出一條路。不過總不是件壞事，畢竟沒有屠龍的倚天，反倒失了相爭的鋒芒。及後，兩個王國幾番合縱連橫又擴張殖民，便不再一app走天涯，開始講協同、生態。畢竟大格局失一塊小拼圖，就可能被對方「將死」 ! （好明顯小編正在煲Netflix的《后翼棄兵 The Queen's Gambit》！）

每個用戶在不同平台的社交足跡都彌足珍貴，尤其注意力經濟的大時代，用戶數據更是每個商家都覬覦的肥豬肉。既然如此，你有想過哪個app最了解北邊的同志嗎？

根據統計，中國Top 30應用下載榜中，高達七成分屬騰訊阿里。不論是入股或乾脆私有化，反正不落我手便是競爭對手，最怕更是對方先投一步而自己走寶。京東美團小紅書，天貓微博支付寶；這一個個赫赫有名的巨擘怎也是一方豪傑，但說到底，原來頂多是阿里和騰訊系的頭部份子。換言之，數十個app以億計的用戶數據全都在兩巨頭之手。當你和朋友social，送禮物給摯愛，甚至ToB的釘釘企業交流，其實便同時在和騰訊阿里交心，而且是相當緊密的那一種。甚至不要說朋友，就連你自己，可能都比不上騰訊阿里了解你。因為當你看的聽的買的吃的坐的用的一切，都與它們綁定，它們根本可以重塑出一個你。這也是為何它們最愛——綁定。

▲ 除了媽媽，世界上最了解你的人可能是信奉數據的騰訊和阿里。

我當然無意如Netflix一樣出套紀錄片警戒大家，但其實真要數為港人所熟知而用得上「系」來形容的，就只有長和系同寵物小精靈。如今阿里與騰訊版圖拓展到整個中國大陸的方方面面，就如我告訴你Microsoft、Facebook、Google和Amazon背後都是同一個勢力一樣，完全無法想像。回歸體旨，馬老們要被冠上壟斷之名，好像也只能說是「揸正嚟做」，無可厚非。

其實做KOL也好像如此，當全世界捧你到一個無人能及的高度，這時候的你才最脆弱。馬哥哥被新華社揶揄「話不可隨口，事不可隨心，人不可隨意。」Well，又唔見我比人針對？所以不用想得太複雜，都是嗰句——高處不勝寒。

插圖來源：ALEXANDER WELLS

作者_小編Miuson Chi 簡介： 全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！ IG: always_mute

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