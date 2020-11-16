【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股

大摩發表中國資本市場2021年展望，表示內地經濟開始出現穩健復甦，預期明年內地GDP增長9%，因此建議增持內地相關股票。同時，該行將港股評級調高至「增持」，2021年底目標價亦調升16.7％至28700點，即仍有約一成的潛在上升空間。國指方面，大摩亦把其明年底目標價，由9800點上調16.3％至11400點。

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大摩亦同時公布多達15隻中港股市的焦點股，當中9隻在本港上市。

大摩9大香港股市焦點股一覽：

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至於餘下6隻內地股市焦點股，分別是分眾傳媒(深：002027)、格力電器(深：000651)、中國巨石(滬：600176)、恒瑞醫藥(滬：600276)、中天科技(滬：600522)及國電南瑞(滬：600406)。

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