【港股分析】施羅德：中資股明年「審慎樂觀」　小心光伏、家電股回吐風險

▲ 施羅德提醒，部份光伏及家電公司盈利動力雖強，惟估值已達歷史高位，投資者亦宜留意回吐風險

第四季已步入中後期階段，環球資金在今年股市升幅顯著下，正著手部署明年市況。基金公司施羅德投資管理對明年A股看法維持「審慎樂觀」，皆因市場流動性趨向緊縮的轉捩點「尚未出現」，其中新經濟股料繼續有較佳的基本面，認為新經濟與傳統經濟股票之間的估值差距「不會在短時間內顯著收窄」。

施羅德投資管理（上海）有限公司股票基金經理張曉冬表示，各項數據雖顯示內地流動性已經「到達最寬鬆的時候」，但考慮到流動性緊縮的轉捩點尚未出現，故預期今明兩年內地流動性仍可望維持「相對寬鬆狀態」，利好股市。

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近來部分傳統經濟與價值股顯著反彈，可是張曉冬提醒，即使多數內地公司上季盈利持續復甦，但行業間的差異仍十分顯著，例如非金融業第三季度重回正增長，部份上游及中游胳期行業的增長步伐更加快，另外汽車及新能源行業也出現「強勁的盈利增長」；反觀航空、餐飲及旅遊等行業持續受疫情影響，盈利表現維持負增長狀態。

在此前提下，張曉冬預期新經濟與傳統經濟股票之間的估值差距不會在短時間內顯著收窄，而展望明年，新經濟股票仍將受惠內地經濟結構轉型、政策引導等因素，故基本面表現應該較佳。

短期來看，張曉冬提醒金融地產行業估值雖便宜，但在低利率環境持續以及政策方向明確下，股價向上空間「可能不大」；另外部份光伏及家電公司盈利動力雖強，惟估值已達歷史高位，投資者亦宜留意回吐風險。

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編輯：莫亦熙