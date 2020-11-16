太古推「Sustainability We All Count」企劃 推廣踐行可持續發展

▲ 太古推出可持續發展企劃「Sustainability We All Count」，鼓勵踐行可持續發展。

太古地產 （00019） 在2016年推出可持續發展策略2030（SD 2030），在環境、社會和經濟的訂立明確目標，實踐可持續發展理念。太古近期推出「Sustainability We All Count」可持續發展推廣企劃，邀請租戶、合作夥伴、供應商、合作的非牟利機構、藝術家等持份者參與拍攝，希望籍此鼓勵從不同層面繼續實踐可持續發展，切合公司2030年可持續發展策略。

太古表示，活動主題中的We「我們」除代表各持份者，還包括在可持續發展中不同的範疇、理念和目標。為方便理解，太古創造了逾20個人性化的Character，以表達可持續發展中不可或缺的元素，分別代表社區營造、綠色建築、綠色空間、節約用電用水、空氣質素、文化藝術、廢物回收、創新理念、歷史傳承等。

▲ 圖為以活動為主題的環保蜜蠟食物布，代替日常生活中的膠袋、保鮮紙等，可自然分解，減少對地球的負擔。

太古同時正式推出太古地產官方Facebook及Instagram專業，向公眾介紹在多個範疇的可持續發展工作。太古指，由大廈設計的概念和細節，到管理上的理念，會把可持續發展策略融入每個營運層面。

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編輯：陳健婷