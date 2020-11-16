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【iBond】iBond明掛牌沽定唔沽梁耀康︰iBond　同場加映答股環節（立即觀看）

股市 19:01 2020/11/16

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【iBond】iBond明掛牌沽定唔沽梁耀康︰iBond　同場加映答股環節（立即觀看）

iBond2020（新上市編號︰04239）明天掛牌，沽還是不沽？認可財務策劃師（CFP）梁耀康表示，參考過去多期iBond首日表現，普遍升3%至6%。派息方面，近兩期派約2厘，由於本港近月陷入通縮，加上明年通脹亦難大升，相信息率回報約2至3厘。若iBond高見104至105元，不妨沽出獲利。

iBond見104元食糊  102元收集

相反，iBond暗盤價現報約103、104元，明天沽壓或大，若回落至102元，可考慮吸納。

另要留意，若透過銀行沽售，或需透過網上銀行處理，或要將iBond由債券戶口轉至股票戶口始能買賣，當中或涉及手續費。

長者客亦可認購快將推出的銀色債券，保底息達3.5厘。

恒指若突破  阿里巴巴可留意

港股方面，恒指全日升224點，收報26381點，大市成交1,453億元。資金炒作恒指換馬，新貴美團 （03690） 、安踏 （02020） 、百威亞太 （01876） 全綫受捧，惟現價未宜高追。

恒指方面，低位有一定承接力，惟動力未算強勁。近日資金由新經濟股流入舊經濟股，整體市況膠着。若後市突破高位，可留意阿里巴巴 （09988） ，股價跌1.2%至254元，走勢相對同業落後，回調或提供吸納機會，240元料有支持。

RCEP簽訂  申洲國際睇位吼

中國與東亞多國簽訂貿易協議RCEP，紡織股申洲國際 （02313） 可以留意，股價升3.9%至140.3元。早前股價受壓，主因管理層配股，作價每股133.1元，該價位有機會成為支持位。

內地公布經濟數據勝預期，資源類股份炒上，江西銅業 （00358） 升8.8%至10.94元。江銅突破橫行區，有機會繼續走高，惟後市還看銅價走勢。

【「ET講股通」問股環節，包括︰神州租車、阿里巴巴、海螺水泥、中海油、TCL電子︰立即觀看

欄名 : ET講股通

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