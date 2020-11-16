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【天文現象】今年最後一次現半影月食! 一文看清最佳賞月時刻

環球政經 18:14 2020/11/16

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2020年最後一次了! 於本月30日(星期一)黃昏時段將出現半影月食，是今年內第三次，同時是最後一次在上空出現半影月食，切勿錯過。

探索太空奧秘 科學家發現24個適合人類移居星球：【下一頁

半影月食是指月球只進入地球的半影，而不進入本影，月亮的光度亦隨之略轉為暗；由於月食期間，月球的仰角較低，因此觀看地點以向東及東北方向地平線為佳。

    點擊圖片放大

最佳賞月時間表：

時間 現象 仰角 方向(方位角)
下午3時30分 半影食始 地平線以下 /
下午5時38分 月出 -1度 東北偏東 (68度) 
下午5時42分 食甚 0度 東北偏東 (68度)
下午7時56分 半影食終 29度 東北偏東 (78度) 

天文台估計月食在當日下午3時30分開始至晚上7時56分結束，食甚即月亮被地球陰影遮蓋最多時間為下午42分，整個過程(由月出至半影食終)歷時兩小時18分鐘。

【天文現象】10月31日現「藍月亮」一文看清觀月最佳時刻：【下一頁

如果錯過今次的話，市民便要等待至下年5月26日的月全食!

 

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責任編輯：潘曉豐

 

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