【天文現象】今年最後一次現半影月食! 一文看清最佳賞月時刻
環球政經 18:14 2020/11/16
2020年最後一次了! 於本月30日(星期一)黃昏時段將出現半影月食，是今年內第三次，同時是最後一次在上空出現半影月食，切勿錯過。
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半影月食是指月球只進入地球的半影，而不進入本影，月亮的光度亦隨之略轉為暗；由於月食期間，月球的仰角較低，因此觀看地點以向東及東北方向地平線為佳。
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最佳賞月時間表：
|時間
|現象
|仰角
|方向(方位角)
|下午3時30分
|半影食始
|地平線以下
|/
|下午5時38分
|月出
|-1度
|東北偏東 (68度)
|下午5時42分
|食甚
|0度
|東北偏東 (68度)
|下午7時56分
|半影食終
|29度
|東北偏東 (78度)
天文台估計月食在當日下午3時30分開始至晚上7時56分結束，食甚即月亮被地球陰影遮蓋最多時間為下午42分，整個過程(由月出至半影食終)歷時兩小時18分鐘。
【天文現象】10月31日現「藍月亮」一文看清觀月最佳時刻：【下一頁】
如果錯過今次的話，市民便要等待至下年5月26日的月全食!
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責任編輯：潘曉豐