【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層

樓市市道兩極，再有長情業主面對現實，劈價賣樓。美聯佘錦驊說，西灣河鯉景灣逸榮閣高層H室連租約單位，向東北望海景，實用面積739平方呎，原業主叫價1,480萬元放盤，終減價180萬元，以1,300萬元易手，實用呎價約17,591元。資料顯示，原業主早於1992年9月，以322萬元購入上址，現帳面賺約978萬元。

代理續說，原業主看似劈價賣樓，其實是起初叫價較高，由於原業主打算換樓，故終接受現實，減價賣樓。值得留意的是，翻查成交紀錄，今年6月，同座低層單位，以1,433萬元易手，即賣得比上述高層單位貴。佘錦驊解釋說，上述單位沒有升降機直達，出入需行一層樓梯，所以身價較低。

一般來說，樓價高低視乎幾個因素，樓層是其中一個，但部分屋苑的頂層單位未必最貴，如美孚新邨、黃埔花園及德福花園等，皆因頂樓無電梯到，出入需行一層樓梯，所以身價較低。

【跑輸大市】市區納米樓利潤化灰 持貨5年都要蝕【下一頁】

據了解，新業主心儀上述單位座向佳，享海景，加上原業主願以「筍價」轉讓，以租約月租30,500元計，租金回報約2.8厘，故睇樓不久後，即拍板承接。

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