【美國疫情】科莫：或起訴特朗普政府 疫苗分配不公

▲ 紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）正考慮就疫苗分配不公的問題，起訴特朗普政府。

正當美國總統特朗普忙於向法院挑戰選舉結果時，美國新型冠狀肺炎病毒疫情（新冠肺炎）嚴峻，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）正考慮就疫苗分配不公的問題，起訴特朗普政府。

紐約州州長科莫說，各州因缺乏聯邦政府的援助，而令疫苗分配計劃的不公加劇。他重申早前對總統特朗普的批評：

「總統談論了美國連鎖藥妝店CVS和Walgreens，以及全國分店，但它們主要集中富人區，而非基層社區。我的朋友們，新冠肺炎已經造成的種族之間的不平等，我們不能將之加劇。讓我明言，黑人和拉丁裔人口在死亡名單上排得最前，在接種疫苗名單上排得最後。」 "The president talks about CVS and Walgreens and national chains. The president talks about CVS and Walgreens and national chains. Sure, but they are mainly located in rich communities, not in poor communities. My friends, we can't compound the racial injustice that COVID already created.And let me be clear — the Black and brown communities that were first on the list of who died cannot be last on the list of who receives the vaccines, period."

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科莫斥責，若總統特朗普在任期間，沒有公平分配新冠肺炎疫苗，紐約將加入美國全國有色人種協進會（NAACP）和全國城市聯盟（Urban League）的訴訟，試圖迫使政府改變，除此以外，別無選擇。

科莫誓言「保護紐約人」（protect New Yorkers），他補充說：

「我們將爭取，確保每個人的生命都得到平等的保護，因為在新冠肺炎疫情期間，造成的不公義已經夠多，有足夠多的人喪生，現在要停止了。」 (We will fight to make sure every life is protected equally because enough people have died, and enough injustice has been done during COVID. It stops now.)

最近幾周，紐約市和該州其他地區的疫情有反彈跡象。科莫指出，周六（14日）全州有1,800多人因確診新冠肺炎住院，造成30人死亡。在過去7天，該州平均有約3,900宗新增確診病例。

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責任編輯：葉芷樺

