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【新冠疫苗】賽諾菲：疫苗一般冷藏即可 明年6月出貨

環球社會熱點 16:58 2020/11/16

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【新冠疫苗】賽諾菲：疫苗一般冷藏即可 明年6月出貨

新冠肺炎疫苗愈來愈多好消息，法國藥廠賽諾菲（Sanofi）預計，明年6月可開始分發疫苗。賽諾菲法國業務主管Olivier Bogillot稱，賽諾菲研發的疫苗無需超低溫保存，以一般冰箱冷藏即可。

輝瑞早前宣布研發的新冠疫苗效用率高達90%，但存放條件苛刻，須存放於攝氏零下70度低溫。美國約3分1的州分搶購超級冷凍櫃用以存放新冠疫苗，生產商更料冷凍櫃要數月後才能出貨。

美國三分一州搶購超級凍櫃 料數月才有貨【下一頁】 

輝瑞科學家料副作用似流感 最快11月底面世【下一頁】

美國智庫全球發展中心（Center for Global Development）研究員席西爾弗曼（Rachel Silverman）警告，輝瑞疫苗以「超冷鏈」（ultra-cold chain）由工廠出貨至供應患者接種期間，對西方國家構成重大的物流挑戰。

西爾弗曼補充，對部分國家而言，可一般冷藏或無需超低溫保存是一項優勢。他指出， 賽諾菲將在12月初公布第2階段試驗結果；若結果正面，將展開最後的第3階段試驗，並開始大量生產。

BioNTech科學家 : 疫苖可消滅病毒 終結疫症【下一頁】

美國一周急增百萬確診 多州加強限制措施【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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