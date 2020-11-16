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【聖誕節】上水廣場推「聖誕週驚喜優惠」　1折優惠價換購iPhone 12

商業 17:01 2020/11/16

分享：

Landmark North上水廣場推出購物優惠。

聖誕即將來臨，新地（00016）旗下Landmark North上水廣場推出購物優惠，於2020年11月20日至2021年1月3日，超過3萬件美容美妝、時尚服飾、潮流運動用品及珠寶鐘錶等商品，以低至1折的優惠價發售。

消費指定金額　730元換iPhone 12
是次優惠包括「1折換購賞」。消費者只要以電子貨幣即日消費滿指定金額，例如單一即日消費滿15,000元，即可以用1折換購全新推出的iPhone 12（128GB）、Dyson風筒及iPad（128GB， wi-fi），換購價分別為730元、338元和340元。若單一即日消費滿5,000元，可以用1折激筍價換購Nintendo Switch Lite連Switch Mario Kart Live Home Circuit和AirPods，換購價分別為251元和160元。

指定美容美妝商品，低至1折的優惠價發售。（上水廣場提供）

指定珠寶鐘錶商品，低至1折的優惠價發售。（上水廣場提供）

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【消費優惠】WeChat Pay HK優惠　每週做任務儲印花換電子券

消費指定金額免費換iPhone 12 Pro Max
另外，商場今年繼續推出「福袋大激賞」，提供多款聖誕福袋禮遇，包括「型格電器福袋」、「閃爍星鑽福袋」、「美妝扮靚福袋」、「Staycation 必備福袋」等。The Point by SHKP會員只要於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即可免費換領上以下優惠。

「福袋大激賞」詳情：
1. 型格電器福袋
內含iPhone 12 Pro Max（藍色； 256GB），及100元的電子產品贈券
換領日期：由2020年11月20日起
消費金額：280,000元或以上

2. 閃爍星鑽福袋
內含價值10,000元的精美鑽飾，及100元珠寶鐘錶贈券
換領日期：由2020年11月20日起
消費金額：150,000元或以上

3. 美妝扮靚福袋
內含多款美妝護膚套裝，及100元美容彩妝贈券
換領日期：由2020年11月20日起
消費金額：6,000元或以上

4. Staycation必備福袋
內含American Tourister 25”行李箱，及100元時尚服飾贈券
換領日期：由2020年12月4日起
消費金額：30,000元或以上

5. 同心抗疫福袋
內含價值160元的韓國KF94口罩（2片）、Body Shop茶樹洗手液、多款個人護理產品，及20元個人護理及健康產品贈券
換領日期：由2020年11月20日起
消費金額：800元或以上

6. 鮑魚美食福袋
內含160元的官燕棧罐裝鮑魚（4隻）、多款小食及商戶餐飲券，及20元美食贈券
換領日期：由2020年11月20日起
消費金額：800元或以上

【可樂迷注意】可口可樂儲分、抽獎活動今日開始　如何換領限量版可口可樂氣炸鍋？（附參加詳情）

責任編輯：馬意文

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