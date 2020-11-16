【公關大娜移@iM網欄】想笑到最後 切忌功高蓋主

凡功高震主者，飄散濃郁的英雄魅力，結局卻多數淒涼。歷史劇《蘭陵王》是齣悲劇，蘭陵王為北齊文襄帝第四子，乃文武雙全的戰神，又是「面若中秋月，色如春曉花」的美男子，娶天女作嬌妻，堪稱人上人。邙山之役他率領五百輕騎，力挫周國十萬大軍，戰事告捷後威名震天。太子高緯本就心胸狹隘，眼見臣弟受萬民擁戴，猶如芒刺在背。與天子相鬥，蘭陵王註定命途多桀，三十三歲壯年就被賜毒酒而歿。

歷史上不乏名將因功高蓋主，而不得善終，文仲、韓信、岳飛、霍光戎馬半生，即使立下汗馬功勞，一朝鋒芒畢露，即招致殺身之禍。

韓信是漢朝開國功臣，是蕭何口中「國士無雙」的軍事奇才，助劉邦開天闢地贏得天下，理應寵他寵到上天。卻因邀功求賞，惹皇上暗生芥蒂，最後竟縱容皇后呂氏將其誅殺，更禍延九族。正是「狡兔死、走狗烹；飛鳥盡、良弓藏」的悲歌。

功高震主的忌諱不限於東方。前白宮首席策略師班農與特朗普氣味相投，深獲器重，曾是總統心戰室的靈魂人物，只可惜一朝得志，班農對外益發囂張跋扈，搶盡侵侵的風頭；被冠以「幕後操縱者」、「真正的美國總統」等綽號，可見其張狂。對內又疏於懷柔籠絡，四面受敵，最後要黯然執包袱走人。

職場官場中，琢磨人心永遠比強於做事重要。進退有度方可頣養天年，裝瘋賣傻、自晦自污的大有人在；這就是韜光養晦、大智若愚的智慧。也順勢造就一班「少做少錯、不做不錯」的庸官。一個地方若無人想/敢立功出頭，必是客觀環境壓制、是文化扼殺，所以才人跡罕至。

閣下明明才高八斗，想搏表現，又不想逾越雷池，得罪了主子，千萬記住：

不要與他的距離越來越遠；時時匯報、緊貼步伐，勤快維繫感情；

任何場合分清莊閒，往老細臉上貼金，給足100分面子；

知時務、識大體；勤懇低調不邀功。

做好這幾點，或許你可以笑到最後。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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