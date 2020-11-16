【美股焦點】蔚來汽車遭沽空機構唱淡　指其股價只值25美元

電動車股今年成為投資市場的寵兒，受到不少資金追捧，美股中三隻中概電動車股，包括小鵬汽車 (XPEV）、理想汽車 (LI）以及蔚來汽車 (NIO) 今年升勢凌厲，特別是蔚來汽車，周五（13日）收市報44.5美元，年初至今已經錄得10倍升幅。不過，沽空機構香櫞研究（Citron Research）上周發表報告，指該股票投機氣氛濃厚，合理股價應該是25美元，消息傳出後該公司股價跌近8%。

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分析認為蔚來有望複製競爭對手 Tesla（TSLA）的成功道路，但香櫞研究創辦人 Andrew Left 於報告中指出，目前Tesla Model Y 車型在中國的定價，正對蔚來汽車構成威脅，但投資者並沒有留意到這一點。

該報告引用上周德意志銀行報告，德銀預估受惠於上海超級工廠擴大，Model Y 的定價將由 7.3 萬美元大幅降低至 5.6 萬至 5.8 美元之間，該價位將直接衝擊蔚來汽車的 EC6 與 ES6 車型，有可能會影響蔚來汽車的訂單情況，打擊市場樂觀情緒。彭博分析師 Steve Man 此前也曾表示，中國高階電動車新一波降價潮即將到來，或將掀起一場激烈的競爭。

另外香櫞研究報告還表示，過去蔚來汽車估值與Tesla的相關性較高，但近來二者出現明顯差距，蔚來汽車目前的估值 ( NTM EV/Sales) 為 17 至 18 倍，與特斯拉的 9 倍相比，已相差近1 倍，是兩家公司股價有史以來相差最大。

周一（16日）開市前，蔚來股價轉漲，盤前報升2.6%。目前 蔚來汽車的市值已經 超過600億美元，本周二（17日）將公布第三季度財報。

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編輯：李勝男