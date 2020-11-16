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【職場熱話】履歷表出現不相關技能「即OUT」 HR：有「新鮮人」CV寫自己為朗誦冠軍

環球政經 16:49 2020/11/16

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經濟不景氣，失業人士更猶如熱鍋上的螞蟻，如果求職有秘訣，相信大家都非常希望知道。求職成功的哲學每人不同，不過失敗的求職例子就大多有著不少共通點，而CV相信就是成功或失敗的第一步。

【BNO移民】英國口音很重要？”Water“發音不準 求職失敗？：【下一頁

有網友於網上分享一些失敗履歷表的例子，列舉最不相關技能。有曾任職HR的網友分享，不少剛畢業的求職者由於缺乏求職經驗，很多時候會在履歷表表現自己的十項全能，但列舉的技能往往與應徵工作無關，情況相當尷尬。有求職者在履歷表上列明自己曾為中學陸運會全場總冠軍、朗誦冠軍等，操行拿甲等，這些求職者通常在首輪就會被淘汰。

【求職攻略】面試官提問選擇公司理由 2個答案要避免：【下一頁

除了校内的威水史之外，也有不少人會將與職位無關的興趣寫在履歷表上，例如鋼琴八級、三項鐵人冠軍等，令人哭笑不得，網友的反應普遍也感到相當不惑。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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