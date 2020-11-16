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【美國疫情】一周急增百萬確診 多州加強限制措施

環球社會熱點 16:27 2020/11/16

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美國的新冠肺炎疫情嚴峻，在過去一周内急增超過100萬宗新冠肺炎病例，累計突破1,100萬人確診新冠肺炎。面對新冠肺炎疫情惡化，多州都加強防疫限制措施，包括強制全州民眾戴口罩，及限制社交聚會人數。

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根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的追蹤數據，美國周日（15日）已突破1,100萬宗確診，僅用大約6天時間就增加100萬宗確診，為歷來以百萬計增速最快的一次。美國的確診死亡人數正逼近25萬大關，周日再新增620人死亡。

美國周日新增超過13.5萬宗確診，過去7日平均每日增逾15萬宗確診，較兩周前大幅增加81%。美國有28州的過去7日確診數字創新高，新澤西州及馬里蘭州更連續兩日打破單日確診紀錄。

佐治華盛頓大學公共衛生專家溫麟衍（Leana Wen）表示，目前疫情不止於個別地區爆發，全國都已經成為新冠肺炎疫情熱點（the entire country is a hotspot of coronavirus infection.）。

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多州加強限制措施，以應對疫情惡化。華盛頓州由周一（16日）起實施居家令至12月14日，規定戶外聚會人數上限為5人。密歇根州宣布，高中和大學改為網上授課三個星期。紐約州也規定酒吧和餐廳必須於每晚10點關閉。

華府抗疫專家福西（Anthony Fauci）預計，美國不會出現全國封鎖的情況。但福西認為，如果部分州或地區的醫院住滿新冠肺炎患者，當地官員或會封鎖部分地區遏制疫情。

責任編輯：鄭錦玲

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，在過去一周内急增超過100萬宗新冠肺炎病例。

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