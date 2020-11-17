【搜游食誌@iM網欄】傳統煮法創出與時並進 不失傳統的創新潮味

香港人真是好幸福，不管您富或貧，總有物有所值，甚至物超所值的食肆，滿足大家口福之慾。昔日草根階層的「打冷」，隨著城市的發展，亦有躍登大雅之堂的星級潮州飯館。每個饞嘴的食客常常要掙扎於兩難「道地傳統味道」，有的好「地痞」Feel是滿載昔日味道；還是「創新演繹的新派巧手菜」，環境舒適衞生，筆者愚見是要名實相符便可。

▲ 傳統潮州食肆必定保留的滷水鵝及冷檔

近日與Dr. Cook商務午餐，選了「潮家宴」。老實說，我不是看食評訂位的消費者，因工作偶爾看到昔日合作大廚經營的會所餐廳，已幾經易手，有點感慨一句，疫情嚴峻，互勉互勵，努力!

▲ 圖2: 激活口腔上呼吸味蕾的芥辣漬蘿蔔

潮家宴主廚梁廣輝師父，將傳統潮州菜，用心從傳統煮法創出與時並進的味道，將「咸」、「鮮」的潮味主軸，加添時代「原」味道的層次，取價公道，待客有禮，雖欠地利，亦覓得知音食客。

▲ 圖3: 取價公道，用料實在，廚藝功夫紥實。

是日點了6位餐，四鎹一湯，加主食蟹籽海鮮炒飯，才$688元。以食物質素，絕取超值，席間才知道，Connie是潮州人仕，她不單是饗客，更是一名出色美食達人，她從用家角度，研發每件實用美觀的家用品，經她細說當中一兩道菜的味道，頓時令我放下心頭大石！

▲ 圖4: 惹味有鑊氣，沙茶醬爆牛肉炒芥蘭。

「煎蠔烙」夠道地，用蕃薯粉，稠度與鴨蛋液比例恰當，配料精髓是一定要有香菜（芫茜），雙面煎至金黃，軟糯香脆，蠔仔不「標」水，正宗！不是坊間圖快，一「炸」了事。潮州魚飯，絕不欺場，海馬友還帶著魚油的豐腴，提升了馬友如絲細滑的肉質，甘香原魚鮮味。幾位年輕人也不管我們兩位「高層」談什麼商務，融入潮州美食懷中，其中一道沙茶牛肉炒芥蘭是我近年來，難道食到的水準之作。芥蘭先略灼，配大地魚，薑片略炒，盛起再將醃好沙茶醬的鮮牛肉，爆炒有鑊氣，菜回鍋，沾上點點沙茶醬，好惹味，牛肉炒得嫩滑，肉味濃，用料正反映經營者的誠意！

▲ 圖5 ：家常菜式，道地味道的三鮮蘿蔔湯。

▲ 圖6 ： 愈邪惡，愈要吃的咸蛋黃魚皮

幾道前菜，帶著創意而不失美味。芥辣漬蘿蔔、咸蛋黃魚皮、香芹鮑菇絲、炸鮮雜魚。小伙子們邊叫好邪惡的炸魚皮，卻又按捺不住不停動筷。食貨的Connie一看便說了一句，好考刀功的鮑菇絲，條條幼細如絲，長度勻稱，混入麻油魚露，就帶起菇菌鮮甜及中芹菜根香。潮式湯水有別於廣東人老火湯，簡單以乾魷魚、蝦米入饌煮，蘿蔔成湯，配以中芹，將蘿蔔的根莖香甜味提升有咸鮮味。

▲ 圖7 ： 保持潮式滷水風味的併盤

炒飯是絕不馬虎的主食，蟹籽咬落粒粒脆，米飯炒得粒粒分明，乾爽帶蛋絲香味，最後以糕燒三寶結束是日潮風美食。能與愛好美食同路人合作，每次大家都有說不完的話題，好有「架嘅冷」感覺。多謝Dr. Cook對我們的信任，展開品牌業務合作。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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