【薪酬調查】8大行業人工較10年前加了多少？　有行業10年後人工中位數增近一倍

政府統計處每季都會調查各個行業就業人士的每月收入中位數。十年人事幾番新，10年前的今天入息中位數與現時相差多少呢？

【薪酬調查】政府最新統計 中層經理級月薪幾多？ 呢個行業平均月入$91,900 (附5大行業收入表)【下一 頁】

【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？ 8大行業入職月薪一覽【下一頁】

本港8大行業月入中位數比較

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由調查可見，升幅最大的是建造業，增幅有逾九成，其次為其他行業，增幅近七成。另外，金融、保險、地產、專業及 商用服務，以及公共行政、社會及個人服務的月入中位數，10年來也上升了 66.7%。

人工雖然有所增長，但事實上，香港的物價同樣年年加。在過去10年，每年的綜合消費物價指數的升幅介乎1.5至4.4，大眾的負擔其實也不輕。

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責任編輯：楊子瑩