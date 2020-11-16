  • 24°C
香港時間 : 20201116日 (一) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【薪酬調查】8大行業人工較10年前加了多少？　有行業10年後人工中位數增近一倍

環球政經 17:23 2020/11/16

分享：

政府統計處每季都會調查各個行業就業人士的每月收入中位數。十年人事幾番新，10年前的今天入息中位數與現時相差多少呢？

【薪酬調查】政府最新統計 中層經理級月薪幾多？　呢個行業平均月入$91,900 (附5大行業收入表)【下一 頁】

【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽【下一頁】

本港8大行業月入中位數比較

    點擊圖片放大
    +6
    +5

由調查可見，升幅最大的是建造業，增幅有逾九成，其次為其他行業，增幅近七成。另外，金融、保險、地產、專業及 商用服務，以及公共行政、社會及個人服務的月入中位數，10年來也上升了 66.7%。

人工雖然有所增長，但事實上，香港的物價同樣年年加。在過去10年，每年的綜合消費物價指數的升幅介乎1.5至4.4，大眾的負擔其實也不輕。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

政府統計處 行業 就業 綜合消費物價指數 香港

上一篇文章

【社交轉運大法@IM網欄】路遙知「馬」力 – 中國社交王國軍備競賽

下一篇文章

【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【大行點睇】花旗首予呢隻半新生科股「買入」評級　料晉身紅底股潛在升幅逾六成
【大行點睇】花旗首予呢隻半新生科股「買入」評級　料晉身紅底股潛在升幅逾六成
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【買樓靠父幹】慈父助女兒置業 斥810萬購美孚新邨頂層2房
【買樓靠父幹】慈父助女兒置業 斥810萬購美孚新邨頂層2房
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車