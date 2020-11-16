【新股IPO】金科服務、上坤地產暗盤　金科服務一手賬面賺逾1000元、上坤地產賬面蝕逾100元

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【 iBond 2020】iBond投資者短綫沽貨 券商暗盤定首日掛牌最高價？
金科服務 （09666） 、上坤地產 （06900） 暗盤表現分化。金科服務於富途暗盤表現較好，一度高見56元，較招股價44.7元高25.28%，若在高位獲利一手（100股）賬面賺1130元；現時回順至升48.5元，升8.5%。上坤地產於多個暗盤潛水，於富途及輝立均下跌約3%，一手（2000股）賬面蝕140元。
金科服務
|券商
|現報
|變幅
|一手賺 /蝕
|富途
|48
|7.38%
|330
|耀才
|45.45
|1.68%
|75
|輝立
|45.15
|1.01%
|45
金科服務高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺／蝕
|最低位
|變幅
|一手賺／蝕
|富途
|56
|25.28%
|1130
|44.7
|0
|0
|耀才
|47
|5.15%
|230
|44.7
|0
|0
|輝立
|45.6
|2.01%
|90
|44.1
|-1.34%
|-60
上坤地產
|券商
|現報
|變幅
|一手賺 /蝕
|富途
|2.26
|-0.88%
|-40
|耀才
|2.27
|-0.44%
|-20
|輝立
|2.26
|-0.88%
|-40
上坤地產高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺／蝕
|最低位
|變幅
|一手賺／蝕
|富途
|2.32
|1.75%
|80
|2.21
|-3.07%
|-140
|耀才
|2.24
|-1.75%
|-80
|2.22
|-2.63%
|-120
|輝立
|2.3
|0.88%
|40
|2.21
|-3.07%
|-140
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