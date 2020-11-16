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【新股IPO】金科服務、上坤地產暗盤　金科服務一手賬面賺逾1000元、上坤地產賬面蝕逾100元

股市 16:39 2020/11/16

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金科服務及上坤地產暗盤。

金科服務 （09666） 、上坤地產 （06900） 暗盤表現分化。金科服務於富途暗盤表現較好，一度高見56元，較招股價44.7元高25.28%，若在高位獲利一手（100股）賬面賺1130元；現時回順至升48.5元，升8.5%。上坤地產於多個暗盤潛水，於富途及輝立均下跌約3%，一手（2000股）賬面蝕140元。

金科服務 

券商 現報 變幅 一手賺 /蝕
富途 48 7.38% 330
耀才 45.45 1.68% 75
輝立 45.15 1.01% 45

金科服務高低位追蹤

券商 最高位 變幅 一手賺／蝕 最低位 變幅 一手賺／蝕
富途 56 25.28% 1130 44.7 0 0
耀才 47 5.15% 230 44.7 0 0
輝立 45.6 2.01% 90 44.1 -1.34% -60

上坤地產

券商 現報 變幅 一手賺 /蝕
富途 2.26 -0.88% -40
耀才 2.27 -0.44% -20
輝立 2.26 -0.88% -40

上坤地產高低位追蹤

券商 最高位 變幅 一手賺／蝕 最低位 變幅 一手賺／蝕
富途 2.32 1.75% 80 2.21 -3.07% -140
耀才 2.24 -1.75% -80 2.22 -2.63% -120
輝立 2.3 0.88% 40 2.21 -3.07% -140

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香港股票 金科服務（09666） 上坤地產（06900） IPO

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