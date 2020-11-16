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【騰訊700】全民K歌涉傳播色情內容 遭沒收有關違法收益

股樓投資 17:48 2020/11/16

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騰訊（00700）旗下的應用程式「全民K歌」因傳播色情及低俗的內容，被深圳市南山區文化廣電旅遊體育局沒收違法所得，並處以高級的罰款，責令要立即改正有關問題。今日騰訊股價微跌0.8%至597元，成交額約115.3億元。

【大行點睇】安踏雙十一成交額創新高 獲大和升目標價逾一成變身紅底股  詳情請看[下一頁]

內媒報導指，「全民K歌」內傳播色情低俗歌曲，而平台內有部分主播利用「交友陪玩」功能以露骨及與性相關的內容，誘導觀眾「刷禮物」。在平台的首頁上亦會推薦帶有明顯性暗示的舞蹈短片，因此構成提供含有宣揚淫穢、危害社會公德內容的互聯網文化產品，違反了《互聯網文化管理暫行規定》。

據悉，騰訊需要對「全民K歌」APP進行30天整改，包括關閉「交友陪玩」功能、審核及清理平台上涉及低俗及色情的歌曲影片、封鎖所有曾發表不當言論的賬號和歌房、提升青少年模式下的安全機制等。

【大行點睇】瑞聲季績遜預期　花旗麥格理維持「跑輸大市」評級  詳情請看[下一頁]

「全民K歌」回應指高度關注違規情況，今後會繼續強化對用戶製作內容的審核，並嚴厲處罰違規內容及帳號。

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撰文 : 趙家盈

經濟 騰訊控股（00700）

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