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【營商策略】出售日本超市 Seiyu 85%股權　沃爾瑪撤出日本市場

商業 16:30 2020/11/16

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沃爾瑪以1725億日元（約127.9億港元）出售日本大型超市西友（Seiyu） 85%股權，僅保留15%股權，近乎撤出日本市場。為甚麼沃爾瑪認為日本市場無利可圖，經營逾18年決定出售西友呢？

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據外電報道，沃爾瑪65%的西友股權由私募基金KKR買入，而另外的20%則落到樂天（Rakuten） 手中。沃爾瑪於2002年打入日本市場，當時只持有西友6%股權。及後的6年間，沃爾瑪逐步增持至全資擁有西友。

不過，沃爾瑪在日本的發展並不是一帆風順。該企與其他外資公司一樣，被日本的高消費力所吸引，惟當地競爭過於激烈。雖然沃爾瑪成功透過削減開支、刺激銷售，使西友不至陷入破產，但仍不能從中得到相當的利潤。

網購習慣形成　沃爾瑪合適時機出售西友？

外電引述分析師指，沃爾瑪必須增加西友的銷量以搶佔可足以生存下來的市佔率，而方法便是併購。不過，沃爾瑪並不想投放資源在此方面。事實上，有日本媒體亦指沃爾瑪在2年前已有意出售西友，惟潛在買家卻對於價格卻步。

是次沃爾瑪成功出售西友，是否一個合適的時機呢？數年前，主要經營西友的日本沃爾瑪的確是錄得虧損，惟去年該企卻扭虧為盈，賺得4700萬日元。同時，受疫情影響，日本的網購習慣逐漸形成，消費者較以往更接受在網上購買日用品、雜貨等。新買家樂天亦期望可藉西友，進一步發展及整合線上線下的銷售渠道。

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責任編輯：葉泳珊

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