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【iBond 2020】iBond首掛收報102.75元升2.75%　差過券商暗盤 一手仍賺275元（第二版）

Hot Talk 16:11 2020/11/17

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iBond於今日正式掛牌。

iBond （新上市編號︰04239） 今日正式掛牌，最高曾見103.25元，惟後來回軟低見102.65元，最新報102.75元，較發行價升2.75%，但仍略低於昨日耀才及輝立暗盤收市價。

耀才及輝立昨為iBond提供暗盤市場。暗盤一開，iBond 於耀才升3.7%，而於輝立則升3.4%，即相當於每手賺370元及340元。iBond其後於兩個暗盤市場皆略為回落，升幅最新收窄約3.2%，即約103.2元。

輝立iBond暗盤收報103.25元，升3.25%，成交額1.86億元；耀才iBond暗盤則收報103.35元，升3.35%，成交9067萬元。

另外，滙豐的iBond賣出參考價為102.9375元，即相當於升2.9%，略低於兩間券商。

（第二版：更新iBond首日掛牌表現）

iBond短炒定好？詳見【下一頁】

iBond想即日鮮？歷來iBond首日表現係點？【下一頁】

iBond歷年券商暗盤收市價與港交所首日掛牌收市價比較，詳情可按下圖了解

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