【京東業績】京東上季經調整盈利增8成勝預期 美股盤前升1%

▲ 京東上季盈利勝預期。

京東 （09618） 今日收市後公布業績，上季收入按年升29%至1742億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）經調整盈利按年升80%至56億元，勝預期。京東截至9月底年度活躍用戶數按年增長32%至4.416億。京東美股盤前曾跌逾3%，最新升1.1%。

市場預計上季收入按年升26%至1,705億元，經調整純利按年增長37%至42.2億元。

京東首席財務官許冉稱，各個業務線收入增長強勁，同時運營效率和規模效應的優勢凸顯，推動集團盈利水平創歷史新高。基於京東在盈利增長方面打下的基礎，將繼續投資於技術和基礎設施的建設，以提升用戶體驗。

京東物流營運超過800個倉庫

收入方面，京東上季日用百貨商品銷售收入為581億元，按年增加35%，服務收入為228億元，按年增加43%。

截至9月底，京東物流營運超過800個倉庫，包括京東物流管理的雲倉面積在內，京東物流倉儲總面積約2000萬平方米。

京東績前股價造好，高見368.2元創新高，全日以高位368元收市，升5.6%，成交34億元。受京東健康上市消息、業績憧憬刺激，京東上周急挫後近三個交易日大幅反彈，累升23%。

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編輯：陳健婷