【京東業績】京東上季盈利增8成 80%用戶來自低綫城市 美股盤前跌逾2%（第二版）

▲ 京東上季盈利勝預期。

京東 （09618） 今日收市後公布業績，上季收入按年升29%至1742億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）經調整盈利按年升80%至56億元，勝預期。京東截至9月底年度活躍用戶數按年增長32%至4.416億。京東美股盤前曾跌逾3%，走勢反覆，最新跌2.2%。

市場預計上季收入按年升26%至1,705億元，經調整純利按年增長37%至42.2億元。

京東首席財務官許冉稱，京東過去1年新增1億活躍用戶，32%的增速為過去三年最快，上季80%的新用戶均來自低綫城市。

京東零售集團首席執行官徐雷補充指，受疫情影響中國網上零售錄不俗增長，尤其是低綫城市、45歲以上消費者成為新網購人群的主要來源。但在商品類別上有所分化，健康、居家、生鮮、消費品增長不錯，但其他類別因國際供應鏈受擾而增長較慢，惟京東是全品類的大平台，會繼續利用核心供應鏈能力擴大市佔。

外部訂單貢獻京東物流一半收入

收入方面，京東上季商品銷售收入按年增長27%，其中日用百貨商品銷售收入為581億元，按年增加35%；服務收入為228億元，按年增加43%。

截至9月底，京東物流營運超過800個倉庫，包括京東物流管理的雲倉面積在內，京東物流倉儲總面積約2000萬平方米。許冉指，自2017年京東開放京東物流以來，向外部客戶提供服務方面取得顯著進展，今年9月外部訂單已貢獻京東物流一半收入。

京東績前股價造好，高見368.2元創新高，全日以高位368元收市，升5.6%，成交34億元。受京東健康上市消息、業績憧憬刺激，京東上周急挫後近三個交易日大幅反彈，累升23%。

（第二版新增管理層評論）

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編輯：陳健婷