  • 26°C
香港時間 : 20201116日 (一) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

賀一誠發表施政報告　明年將繼續向澳門永久居民派發1萬元

環球政經 16:14 2020/11/16

分享：

澳門特首賀一誠今日（16日）發表明年（2021年）度《施政報告》，並表示明年將繼續向澳門永久居民派發1萬元，及發放600元醫療券、200元電費補貼等，政府又會向非永久居民派發6000元。

賀一誠指出，今年是極為艱難，且極不平凡的一年，經受了新冠肺炎疫情所帶來的前所未有的重大考驗，而政府財政收入大幅下降，廣大居民就業和生活承受較大的壓力。賀一誠指，明年將繼續向澳門永久居民派發1萬元，向非永久居民派發6000元，派發放式將按情況而訂。此外，當局也會向澳門永久居民發放600元醫療券，住宅單位電費補貼則為每月200元。

賀一誠展望，明年總體趨勢逐步向好，經濟有望逐步實現恢復性增長，旅遊博彩業預計從低位逐步回升，其他新興產業有望繼續發展，就業狀況有望改善，物價可望保持基本穩定。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：黎淑雯
 

上一篇文章

【iMoney Cafe之股票迪人】美國制裁陸續有嚟 港股好友頂到幾耐

下一篇文章

【大行點睇】安踏雙十一成交額創新高 獲大和升目標價逾一成變身紅底股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【大行點睇】花旗首予呢隻半新生科股「買入」評級　料晉身紅底股潛在升幅逾六成
【大行點睇】花旗首予呢隻半新生科股「買入」評級　料晉身紅底股潛在升幅逾六成
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【買樓靠父幹】慈父助女兒置業 斥810萬購美孚新邨頂層2房
【買樓靠父幹】慈父助女兒置業 斥810萬購美孚新邨頂層2房
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個