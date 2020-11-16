賀一誠發表施政報告　明年將繼續向澳門永久居民派發1萬元

澳門特首賀一誠今日（16日）發表明年（2021年）度《施政報告》，並表示明年將繼續向澳門永久居民派發1萬元，及發放600元醫療券、200元電費補貼等，政府又會向非永久居民派發6000元。

賀一誠指出，今年是極為艱難，且極不平凡的一年，經受了新冠肺炎疫情所帶來的前所未有的重大考驗，而政府財政收入大幅下降，廣大居民就業和生活承受較大的壓力。賀一誠指，明年將繼續向澳門永久居民派發1萬元，向非永久居民派發6000元，派發放式將按情況而訂。此外，當局也會向澳門永久居民發放600元醫療券，住宅單位電費補貼則為每月200元。

賀一誠展望，明年總體趨勢逐步向好，經濟有望逐步實現恢復性增長，旅遊博彩業預計從低位逐步回升，其他新興產業有望繼續發展，就業狀況有望改善，物價可望保持基本穩定。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

