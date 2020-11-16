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【明日大嶼】王兟籲公私營合作模式籌1.1萬億元　發展明日大嶼

Hot Talk 15:52 2020/11/16

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有機構建議籌1.1萬億元發展明日大嶼項目

港府「明日大嶼」計畫造價高達6200億元，被指可能掏空庫房而惹起爭議。前TOM集團 （02383） 執董及行政總裁、現為「香港我哋家有限公司」主席王兟提出以「創新公私營合作」模式，目標籌集1.1萬億元，在明日大嶼填海2000公頃建屋，當中包括發債1萬億元，料年利率約5%，債券年期為55年。

根據融資方案，將設立「全體香港市民合資格擁有的公司」（港人公司），股本金為1000億元，其中75%股權或面值750億元的認股權證，將由750萬香港市民一人一股持有，意味市民可獲免費派發一股認股權證。另外，25%股權由私營基金管理公司募集250億元，募集對象包括主權基金、國際退休及養老投資基金等。及後，再從公開市場分批發債集資1萬億元，年利率大致5%，債券年期為55年，股債合共1.1萬億元。

所籌得資金將用作「明日大嶼」開發，填海2000公頃，包括興建青年人可負擔的25萬個居住單位。填海所得相當比例的土地將由政府發展用作創科產業、金融中心、服務業4.0等。

詳情﹕hkmyhome官頁

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記者：袁諾熙

債券 TOM集團（02383） 明日大嶼

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