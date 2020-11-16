GAP將在香港全線結業？　網友：其實而家網購都得，唔使太多實體店。

新冠肺炎疫情持續，有不少零售業更是捱不住，最終結業，甚或一些大牌連鎖服裝店轉戰網店，關閉實體店。有本地媒體報道，有傳Gap將會撤出香港業務，並關閉位於中環的唯一一間分店。

在9月時Gap及旗下高端品牌Banana Republic將於今年內關閉逾225間門市，公司又警告明年將有更多門店關閉。Gap於10月公布年計劃時，又宣布在2024年前關閉220間Gap及130間Banana Republic的門市。

消息傳出後，隨即引起網上熱議，有網友更直言現今網購當道，關閉實體店屬於正常不過的現象，也有網民認為Gap在港結業，實屬可惜。「其實而家網購都得，唔使太多實體店。」、「實體店for fitting（試衫） only 」、「好鍾意gap性價比高，gap都做唔住，無乜幾多賣衫的可以生存。」

由於Gap在港店舖位於中環皇后大道中，舖租不平，有網友更提問道：「好多賣衫就算之前經濟好行過都唔見有乜人，究竟幾百萬一個月租點做？」，有人則解答，由於時裝成本低，好多時，即使特價也有賺。「因為時裝個成本其實好低， 你諗吓兩三折都仲有$賺， 大把人正價照買。你諗下個利潤幾高。」

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責任編輯：黎淑雯

