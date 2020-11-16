【 iBond 2020】iBond投資者短綫沽貨 券商暗盤定首日掛牌最高價？

▲ iBond快將有暗盤價，4年前輝立因烏龍盤須在暗盤掃貨，回饋客戶，令債價曾炒高至104.9元。

耀才證券 （01428） 及輝立今日（11月16日）收市後為iBond 2020 （新上市編號︰04239） 提供暗盤市場，iBond於暗盤的收市價與港交所首日掛牌的收市價，歷年來互有輸贏，有券商指iBond首日掛牌的升幅可達到4%至6%，短綫投資者應該如何選擇沽貨時機？

iBond歷年券商暗盤收市價與港交所首日掛牌收市價比較，詳情可按下圖了解

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另外，專家提醒投資者有4大注意點，包括︰

（1）散戶切忌高追︰參考4年前的官債造價，上述兩券商的暗盤收市價介乎104.75元至104.8元，皆比銀行的場外報價（OTC）高；且跑贏翌日在港交所 （00388） 掛牌收報103.35元，業界指或跟貨源疏較易乾升，遂忠告投資者不宜高追，以免賺息蝕價。何況上次、即2016年官債暗盤炒高，亦受特別事件影響，輝立當時因烏龍盤而向客戶提供回扣着數，市場人士估計有關方面須掃貨作回購，也剌激債券的暗盤偏離正價，最高曾見104.9元，而輝立交易平台最終收報104.75元，以及耀才收104.8元，較翌日港交所的收市高出逾一元。

iBond追揸沽攻略，詳見【下一頁】

iBond保底息2厘勝定存 長揸也具吸引力

（2）長揸勝短炒︰眼下在超低息環境下，業界料未來兩年長期定存息不易驟加；反觀新債今年的「保底息」驟加至兩厘，令長綫持有甚划算。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，參考過往6期的iBond表現，iBond 7首掛料約為104元至106元。如以最樂觀的預估達106元，即抽中4手（每手一萬元）的幸運星，有望帳面勁賺2,400元，為捧場客提早報佳音.

（3）交投料異常活躍︰主要受兩路資金湧入，第7批iBond 的保證年回報，今年破天荒倍增至兩厘，在慷慨的「包底息」下，市料新債將備受追捧，吸引短炒客青睞，首先是包括強積金（MPF）及保險商等構大戶入市掃債券，冀賺息差。再者，第2大水源，市料長者或加入炒賣iBond行列，速賺套現再轉吼銀債。畢竟下月初開賣的俗稱「長者iBond」，其「墊底息」更加至3.5厘，難免令銀絲族貪新忘舊。

要是散戶想即沽套利變相先賺息，須緊盯收費蠶蝕利潤，例如大銀行的OTC開價往往較中小業界高，但債券持有人如從甲銀行轉倉到乙銀行，動輒需時數天，甚至涉及雜項使費，畢竟官債開賣時業界爭相以「九免」「十免」多項豁免作招徠，可能只適用於首掛初期的優惠，之後要收費。

（4）靜觀首輪沽貨高峰期謀靜後動︰半年內才以靚價出貨，許繹彬忠告，若iBond高見104元至105元較宜趁高獲利；相反，當捱近101元以下才低吸。況且，本港通脹仍有下行風險，恐限制官債價格升幅。事實上，政府因應環球及本港經濟狀況仍然疲弱，料整體通脹壓力在今年餘下時間應會維持輕微。且考慮到首3季的實際數字後，剛把全年基本消費物價通脹率大幅下調0.5個百分點，由八月時覆檢的1.8%向下修訂至1.3%；至於整體消費物價通脹率的預測則從0.8%，調低至0.3%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪