【南韓疫情】 南韓單日增至223宗 累計全國達2.8萬宗 連續3天錄得逾200單確診

截至現時為止，南韓單日新增錄得223宗新冠肺炎確診個案，更是連續3日內增逾200宗感染個案，全國累計2.8萬宗新冠病毒確診個案。

據了解，在新增個案當中，大部分來自首都圈的社區感染個案；總理丁世均於周日(15日)表示，首都圈近一星期單日平均確診病例急升至83宗，江原地區疫情更是逼近至1.5級防疫響應級別。

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南韓當地表示擔憂病毒檢測數量在周未下跌，確診個案郤有上升趨勢的情況，直言現時防疫形勢嚴峻；當地多地如咖啡店、地鐵、親友聚會等集體感染的個案亦漸增加，加上境外輸入個案持續上升，令當地防疫部門表示正考慮上調防疫響應級別。

丁世均又指，若上調級別的話，必會限制民眾日常生活，將影響經濟發展，因此呼籲市民須嚴慬遵守防疫守則，盡量克制並減少跨年聚會和活動。

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責任編輯：潘曉豐