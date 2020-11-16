  • 26°C
香港時間 : 20201116日 (一) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓疫情】 南韓單日增至223宗 累計全國達2.8萬宗 連續3天錄得逾200單確診

環球政經 16:22 2020/11/16

分享：

截至現時為止，南韓單日新增錄得223宗新冠肺炎確診個案，更是連續3日內增逾200宗感染個案，全國累計2.8萬宗新冠病毒確診個案。

據了解，在新增個案當中，大部分來自首都圈的社區感染個案；總理丁世均於周日(15日)表示，首都圈近一星期單日平均確診病例急升至83宗，江原地區疫情更是逼近至1.5級防疫響應級別。

【新冠肺炎】感染半年後　患者免疫細胞對病毒仍有反應：【下一頁

南韓銷毀含沉澱物疫苗 重申與死亡個案無關：【下一頁

南韓當地表示擔憂病毒檢測數量在周未下跌，確診個案郤有上升趨勢的情況，直言現時防疫形勢嚴峻；當地多地如咖啡店、地鐵、親友聚會等集體感染的個案亦漸增加，加上境外輸入個案持續上升，令當地防疫部門表示正考慮上調防疫響應級別。

丁世均又指，若上調級別的話，必會限制民眾日常生活，將影響經濟發展，因此呼籲市民須嚴慬遵守防疫守則，盡量克制並減少跨年聚會和活動。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 南韓 疫情

下一篇文章

【iMoney Cafe之股票迪人】美國制裁陸續有嚟 港股好友頂到幾耐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【大行點睇】花旗首予呢隻半新生科股「買入」評級　料晉身紅底股潛在升幅逾六成
【大行點睇】花旗首予呢隻半新生科股「買入」評級　料晉身紅底股潛在升幅逾六成
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【買樓靠父幹】慈父助女兒置業 斥810萬購美孚新邨頂層2房
【買樓靠父幹】慈父助女兒置業 斥810萬購美孚新邨頂層2房
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個
【網民熱話】10年前買嘉湖3房被人笑　網民：自己才是能笑到最後的一個