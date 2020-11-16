消委會檢測35款乾意粉 結果全部含異物

米飯為港人日常主要食，但除了米飯外，我們偶爾也會吃別種主食，例如意粉。根據消委會最新的檢測結果，發現測試的35款乾意粉全部含異物。食安中心指出，異物屬於極微細的「輕質異物」，相信一般食用情況下，對健康不會造成不良影響。另外中心亦就消委會轉介的35款乾意粉，在市場上抽取相關樣本作外來物及化學檢測，結果全部合格。

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現時國際對食物中的輕質異物並無客觀檢測方式，加上農產品或帶有小昆蟲屬於常見情況，而在加工後被研磨成極微細碎片後，更難以肉眼辨別。國際食品法典委員會亦認為，農產品（如穀物製品）難免含有微細的輕質異物（包括昆蟲碎片）。

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消委會指是次檢測參考了美國指標採用的方法側重分析輕質異物的數目，不屬於食品安全標準，同時指明輕質異物不會構成食用健康風險。

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