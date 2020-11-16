【HKTVmall】大和：HKTVmall已壟斷本港電商市場　首予港視「跑贏大市」評級

▲ 大和指，港視旗下HKTVmall是香港主要的電商平台，相信未來港視的收入會持續增長。

HKTVmall母公司香港電視 （01137） 獲券商大和資本首予「跑贏大市」評級，因港視實際上已壟斷本港電子商貿市場，而疫情明顯加速電商的應用，因此看好港視可見12元。截至下午3時12分，港視股價微升0.9%。

大和指，自2019年下半年的社會運動開始，到今年疫情下港人被迫留在家中，本港消費模式已出現變化，期本港電商滲透率會進一步加速，追上其他地區的步伐。

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該行稱，全球不少主要國家，均有一個電商平台屹立不倒，可抵禦外來競爭，而港視旗下HKTVmall就是香港主要的電商平台，相信未來港視的收入會持續增長，鞏固其領導地位。今年上半年港視首次錄得盈利，反映過去5年的投資已取得成果。

「去年每8個住址中，只有1個有使用港視服務，意味港視未來數年仍可錄得強勁增長。」大和預期，長線來看，港視可憑藉其擁有的香港消費者大數據，尋找新增長機遇，估計港視2020至2022年收入年複合增長率35%。

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