【美股焦點】搜狗第三季虧損擴大　遜市場預期

▲ 搜狗第三季業績遜市場預期。

早前搜狗 （美﹕SOGO）跟騰訊 （00700） 達成最終私有化協議，計劃於今年第4季完成該項交易，從紐交所退市。搜狗今日（16日）發表第三季業績，表現遜於市場預期。搜狗第三季收入2.167億美元（下同），低於市場預期的3.06億美元，按年跌31.2%；期內虧損擴大至約0.42億美元。

集團表示，收入下跌是基於騰訊私有化計劃為公司前景帶來不確定性，以及季內搜狗網站交通流量下跌所致。

騰訊私有化搜狗與回歸A股有關？詳見【下一頁】

收入方面，搜索及與搜索有關的收入1.925億元，按年下降33.2%，其他業務收入為2420萬元，按年下跌9.3%。

搜狗在今年9月29日宣佈，與騰訊旗下3家全資子公司達成私有化協議，騰訊將以每股ADS 9美元收購搜狗所有全部已發行A類和B類普通股，搜狗控股股東搜狐（美：SOHU）預料將獲得11.8億美元現金。

搜狗CEO王小川早前曾表示，如果國內政策條件容許，將優先考慮在A股上市，預料此舉將能接觸到更多中國本土市場投資人。

相關文章﹕【騰訊股價】騰訊因全民K歌涉黃被罰 全民K歌：已完成整改、違規處罰絕不手軟（第二版）

相關文章﹕【騰訊收購】騰訊私有化搜狗達成最終協議 搜狐、搜狗急升

更多【新經濟股】文章

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚