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【大行點睇】安踏雙十一成交額創新高 獲大和升目標價逾一成變身紅底股

股樓投資 16:09 2020/11/16

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大和發表研究報告指，安踏（02020）第四季內銷售強勁，更於上周晉身恒指成分股。該行重申其買入評級，並將其目標價由100元，提升12.5%至112.5元，並指安踏為該行的行業首選股。今日安踏股價曾上試109.7元，創上市新高，現價報108.6元，升近7%。

【大行點睇】瑞聲季績遜預期　花旗麥格理維持「跑輸大市」評級  詳情請看[下一頁]

該行指，安踏在十一黃金周內零售額按年增逾四成，當中在雙十一活動期間成交總額更按年大增53%，創下歷史新高。

【大行點睇】大和首予香港電視「跑贏大市」評級　認為其已壟斷本港電商市場  詳情請看[下一頁]

另外，公司亦預料其渠道庫存將有改善。現時公司已收回2100個銷售點的一半，料至2020年底可升至7至8成，至2021年上半年達100%。公司管理層認為直面消費者將有助在未來增強消費者參與度，並能使線上銷售更有效實現。預料至2023年，公司的線下直面消費者零售銷售額會增至5至6成。

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撰文 : 趙家盈

經濟 安踏體育（02020）

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