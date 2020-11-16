【大行點睇】安踏雙十一成交額創新高 獲大和升目標價逾一成變身紅底股

大和發表研究報告指，安踏（02020）第四季內銷售強勁，更於上周晉身恒指成分股。該行重申其買入評級，並將其目標價由100元，提升12.5%至112.5元，並指安踏為該行的行業首選股。今日安踏股價曾上試109.7元，創上市新高，現價報108.6元，升近7%。



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該行指，安踏在十一黃金周內零售額按年增逾四成，當中在雙十一活動期間成交總額更按年大增53%，創下歷史新高。



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另外，公司亦預料其渠道庫存將有改善。現時公司已收回2100個銷售點的一半，料至2020年底可升至7至8成，至2021年上半年達100%。公司管理層認為直面消費者將有助在未來增強消費者參與度，並能使線上銷售更有效實現。預料至2023年，公司的線下直面消費者零售銷售額會增至5至6成。

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