【大行點睇】大和首予香港電視「跑贏大市」評級　認為其已壟斷本港電商市場

大和今日發表報告，認為香港電視(01137)實際上已壟斷本港電商市場，首次給予「跑贏大市」評級，予其12元目標價，較前收市價10.92元有9.9%潛在升幅。

該行指，自2019年下半年社會運動，延續至今年疫情，本地消費者行為模式已改變，料本港電商滲透將會加速，追上其他地區的步伐。

大和料港視2020年至2022年收入年複合增長率35%，予目標12元，估值相當於明年預測市盈率35倍及1倍市盈增長率(PEG)。

早前香港電視公布，10月份，訂單總商品交易額5.13億元，按年增加85.9%，按月回升7.3%；平均每日訂單總商品交易額1,650萬元，按年增加85.4%，按月增加3.8%。期內，平均每日訂單數量35,600，按年增加82.6%，按月增加7.9%；平均訂單值465元，按年增加2%，按月下降3.7%。

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