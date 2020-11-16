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【大行點睇】瑞聲季績遜預期　花旗麥格理維持「跑輸大市」評級

股樓投資 15:02 2020/11/16

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瑞聲科技(02018)第三季盈利4.3億元人民幣，按年下跌38.13%。花旗發表報告，指瑞聲第三季純利較市場預期低31%，當中毛利率低於預期，主要因為傳統產品面臨平均售價和升級速度放緩的壓力。

另外，集團未達到其2020年6P鏡頭收入貢獻的指引，貢獻率少過10%低於目標的15%至20%，主要由於華為等方面的延誤。鏡頭利潤率水平也未達到目標的40%，競爭激烈下，扭轉局面將需要超過一個季度的時間。花旗分別把瑞聲2021年和2022年毛利率預測降至26.3%和27.9%，削目標價一成至36元，維持「沽售」評級。

麥格理亦發表報告，指瑞聲表現差過市場預期，主要是由於iPhone 12延後推出、傳統產品的平均售價下跌以及華為金屬外殼訂單減少所致。

該行指，瑞聲光學業務收入按年增加51%至4.74億元人民幣，比市場預期低25%，但毛利率按季上升10.8個百分點至24.6%，好過市場預期。麥格理預期， iPhone 12第四季推出，瑞聲的聲學及觸控業務收入及毛利率會有所改善，光學業務收入應錄季度連續上升。

該行料瑞聲第四季收入按年下跌3%，毛利率按年跌0.5個百分點，分別把2020年至2022年純利預測下調14%、11%和9%，維持「跑輸大市」評級，目標價由42.7元下調至38元，估值相當於明年預測市盈率17倍。

 

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