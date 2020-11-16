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【聖誕節】港鐵3商場推聖誕優惠　指定信用卡消費最高送300元

商業 15:43 2020/11/16

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港鐵公司旗下三個商場包括德福廣場、青衣城及PopCorn將一同推出聖誕優惠。

聖誕將至，港鐵公司旗下三個商場包括德福廣場、青衣城及PopCorn將一同推出聖誕優惠，以刺激消費和場內人流。商場送贈的優惠，例如200元現金禮券，涵蓋時裝、美容、鐘錶等類別。 

消費者只要下戴其手機應用程式MTR Mobile App，並登記成為會員，於指定商戶在2020年11月16日至2021年1月3日期間，於上述3個商場累計消費滿1,800元，即送200元港鐵商場現金禮券。不過，消費單據須為同日發出，每張單據須滿200元。 

【消委會】消委會測試35款乾意粉樣本　全部檢出輕質異物

【品牌有段故】Gap香港全線結業　速食時裝敵不過零售寒冬

港鐵5商場夥Citibank推優惠
另外，登記用戶於11月23日至2021年1月10日期間，於同日在參與指定港鐵商場，包括德福廣場、青衣城 、PopCorn及 The LOHAS康城，使用Citi信用卡累積淨額簽賬滿1,500元或以上，即可獲港鐵商場送50元現金禮券；淨額簽賬滿5,000元或以上，即可獲港鐵商場送250元現金禮券。 

每人每日最高可獲300元港鐵商場現金禮券，並可於4個參與商場賺取總值1,200元商場現金禮券。 

【可樂迷注意】可口可樂儲分、抽獎活動今日開始　如何換領限量版可口可樂氣炸鍋？（附參加詳情）

優惠換領地址詳情：
德福廣場1期CA2展覽場地（近九龍灣港鐵站C出口MAKE UP FOR EVER對出）
青衣城1期 L1大堂B區（近六福珠寶）
PopCorn 1期G2展覽場地（近Kiehl’s）
The LOHAS康城L3推廣攤位（近康城港鐵站B出口 Italian Tomato對出）

責任編輯：馬意文

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