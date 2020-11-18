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【Black Friday】Amazon網購　10個必知資訊（上）

環球政經 18:39 2020/11/18

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下周五（11月27日）便是Black Friday，各家各戶的電商平台又或是網店都將推出不同折頭吸客。當中或許眾多人會選擇Amazon購物，即使尚未知屆時Black Friday會推出甚麼優惠，但平台上也推出各款折扣產品，更有些具有限時性質。當中一些小家電如電動牙齒、電鬚刨等都較受歡迎。

早前，美國Amazon推出運送至香港訂單可享有15美元（約118元）的折扣優惠，而且有不少大牌產品又免運費送至香港，相信也引起不少買家的消費意欲，更有網民在網上討論，iMoney為讀者整合有關在美國Amazon上的購物資訊，讓讀者們隨時做好購物準備。

115美元折扣優惠詳情

  • 消費者在Amazon 購買符合條件的商品，在單次交易金額達 $150 美元並選擇運送至香港。
  • 消費者須於結帳時，輸入適用優惠代碼 [HK15] 並完成付款。
  • 優惠僅適用於單次交易金額達150美元，但不計稅金、運送與處理以及禮物包裝的費用。
  • 購買數位內容、Kindle 裝置及配件或禮品卡等，不適用此優惠。
  • 每位帳戶僅適用一次優惠。
  • 限時優惠適用的訂單數量有限，一旦達到預定的訂單數量，促銷活動得自動結束。

2】訂單總額須滿至少49美元才可免運至港

  • 並非所有商品都符合免運費要求，消費者瀏覽產品時，可留意「定價」(Price)旁，是否列明「無進口手續費押金且免費送貨至香港」（No Import Fees Deposit & Free Shipping to Hong Kong）的字眼。
  • 若在購物車內有符合條件的商品，且金額超過促銷活動起點，就會在結帳時看到「免運費」選項。
  • 消費者可購買多項總價達到或超過免運費起點的符合要求的商品，也可以購買一項價值 49 美元或以上的符合要求的商品。

3】購買家電時，須留意電壓問題

有不少消費者欲在Amazon上購買電子產品又或是家電，只因其售價多比香港平一截，然而，港人也須留意產品的電壓問題。美國的電壓為120V，而香港則為220V，若果消費者有意到美國Amazon購買有插頭的家電，就需留意產品的電源線是否可以更換。因英國的電壓與香港相近為240V，有人則會選擇在英國Amazon上購買電器，免去考慮電壓又或是腳插問題，不過，為安全起見，消費者最好與賣家查詢相關事宜，以及運送電器規則。

4】賣家為大牌公司或Amazon更易有保障

若果Amazon或一些大牌如Apple為賣家，一般都不會輕易截單，而且一旦發現貨品出現問題，也較易跟進。以Amazon為例，官方大部分所銷售和履行的全新或未開封商品，都可在交貨後30天內申請退貨，並獲得全額退款。

5】購買後發現貨品折扣率更平？

若賣家尚未出貨的話，買家可以先在訂單中按下「取消商品」，再重新購買該產品。有網民也曾試過，完成結帳後，發現該產品減價，於是便直接聯絡客戶服務員，最後成功取回差價。

 

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責任編輯：黎淑雯

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