【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選,但美國總統特朗普尚未承認落敗。拜登正籌組内閣,英媒早前指拜登有意委任奧巴馬出任駐英國大使。但奧巴馬接受美媒訪問時表示不會考慮入拜登内閣,因害怕妻子米歇爾會離開自己。

美國前總統奧巴馬(Barack Obama)的回憶錄《A Promised Land》將於周二(17日)出版,記錄他任美國參議院議員和第一個總統任期的事跡。

奧巴馬周日(15日)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時,被問及將如何協助拜登(Joe Biden)。奧巴馬表示拜登不需要自己的建議,又指自己不會考慮突然在白宮工作(not planning to suddenly work on the White House staff or something.)。

主持追問奧巴馬會否考慮進入拜登内閣,奧巴馬表示:

有些事情我不會做,因為米歇爾會離開我。她會說:「甚麼?你在做甚麼?」

(There are some things I would not be doing because Michelle would leave me. She’d be like, what? You’re doing what?)