【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」

▲ 奧巴馬接受美媒訪問時表示不會考慮入拜登内閣，因害怕妻子米歇爾會離開自己。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選，但美國總統特朗普尚未承認落敗。拜登正籌組内閣，英媒早前指拜登有意委任奧巴馬出任駐英國大使。但奧巴馬接受美媒訪問時表示不會考慮入拜登内閣，因害怕妻子米歇爾會離開自己。

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美國前總統奧巴馬（Barack Obama）的回憶錄《A Promised Land》將於周二（17日）出版，記錄他任美國參議院議員和第一個總統任期的事跡。

奧巴馬周日（15日）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，被問及將如何協助拜登（Joe Biden）。奧巴馬表示拜登不需要自己的建議，又指自己不會考慮突然在白宮工作（not planning to suddenly work on the White House staff or something.）。

主持追問奧巴馬會否考慮進入拜登内閣，奧巴馬表示：

有些事情我不會做，因為米歇爾會離開我。她會說：「甚麼？你在做甚麼？」 （There are some things I would not be doing because Michelle would leave me. She’d be like, what? You’re doing what?）

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據悉，奧巴馬在即將出版的新書也有提到，他在參議院及白宮迅速崛起，對他與妻子米歇爾的婚姻，以及與兩名女兒的家庭生活有何意義。

奧巴馬指他為了政治生涯而未能兼顧家庭，導致妻子米歇爾為免離開兩名女兒太長時間，不止一次放棄發展其法律事業的機會。

另外，奧巴馬早前接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的訪問，也有提及與妻子米歇爾的相處之道。奧巴馬形容他和妻子擅長溝通交流，兩人永遠都會保持愛的基礎和彼此尊重，及凡事考慮女兒為先。

責任編輯：鄭錦玲