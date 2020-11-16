  • 26°C
香港時間 : 20201116日 (一) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北韓疫情】金正恩促加強緊急防疫 未來80日防疫戰

環球社會熱點 14:19 2020/11/16

分享：

北韓是少數「零確診」的國家，領袖金正恩25日來首次公開露面，要求北韓進一步加強國家緊急防疫體系。金正恩分析和評估全球新冠肺炎疫情與北韓的情況，提出在未來80日的緊急防疫戰，確立在黨、軍事和經濟方面，進一步加強緊急防疫任務。

與確診議員吃早餐 曾染疫約翰遜再需隔離【下一頁】

德國經濟部長警告 封城或持續5個月【下一頁】

北韓朝中社報道，金正恩「神隱」多日後，現身主持勞動黨中央委員會政治局擴大會議，要求繼續維持防疫的「超級緊張狀態」。他強調，必須意識到國家安全和人民福祉是執政者的重要責任，保持高度警覺及建立嚴密的封鎖，進一步加強抗疫工作。

北韓聲稱沒有確診病例，自今年初關閉邊界以來，一直保持高度戒備。金正恩又在會議上，嚴厲批評平壤醫科大學黨委員會、黨中央委員會、司法檢察等法律監督不力。

根據世界衛生組織（WHO，世衛）資料，截至11月初，北韓已有1.2萬人接受病毒檢測，證實是零確診。世衛指出，累計有6173人為疑似病例，包括8名外籍人士，其中174人在10月底接受隔離檢疫。

輝瑞科學家料副作用似流感 最快11月底面世【下一頁】

美國三分一州搶購超級凍櫃 料數月才有貨【下一頁】 

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【輝瑞疫苗】美國三分一州搶購超級凍櫃 料數月才有貨
今日
【輝瑞疫苗】美國三分一州搶購超級凍櫃 料數月才有貨
【輝瑞疫苗】科學家料副作用似流感 最快11月底面世
今日
【輝瑞疫苗】科學家料副作用似流感 最快11月底面世
【英國疫情】與確診議員吃早餐 曾染疫約翰遜再需隔離
今日
【英國疫情】與確診議員吃早餐 曾染疫約翰遜再需隔離
【歐洲第二波疫情】德國經濟部長警告 封城或持續5個月
2020/11/15
【歐洲第二波疫情】德國經濟部長警告 封城或持續5個月
【美國疫情】增18.4萬確診創新高 專家料感恩節後惡化
2020/11/15
【美國疫情】增18.4萬確診創新高 專家料感恩節後惡化
疫情 金正恩 北韓 平壤 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 世界衞生組織

上一篇文章

【美國大選】票站職員相繼確診 職員：意料之中

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選結果】特朗普律師：無認輸 博爾頓：特朗普輸了（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普律師：無認輸 博爾頓：特朗普輸了（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月16日 時間14:00）
【美國疫情】增18.4萬確診創新高 專家料感恩節後惡化
【美國疫情】增18.4萬確診創新高 專家料感恩節後惡化
【美國大選】特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突（多圖）
【美國大選】特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突（多圖）
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【美國大選】特朗普疑暗示落敗 納瓦羅：正準備他第二任期
【美國大選】特朗普首稱拜登勝出大選 但澄清非認輸
【美國大選】特朗普首稱拜登勝出大選 但澄清非認輸