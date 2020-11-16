【北韓疫情】金正恩促加強緊急防疫 未來80日防疫戰

北韓是少數「零確診」的國家，領袖金正恩25日來首次公開露面，要求北韓進一步加強國家緊急防疫體系。金正恩分析和評估全球新冠肺炎疫情與北韓的情況，提出在未來80日的緊急防疫戰，確立在黨、軍事和經濟方面，進一步加強緊急防疫任務。

與確診議員吃早餐 曾染疫約翰遜再需隔離【下一頁】

德國經濟部長警告 封城或持續5個月【下一頁】

北韓朝中社報道，金正恩「神隱」多日後，現身主持勞動黨中央委員會政治局擴大會議，要求繼續維持防疫的「超級緊張狀態」。他強調，必須意識到國家安全和人民福祉是執政者的重要責任，保持高度警覺及建立嚴密的封鎖，進一步加強抗疫工作。

北韓聲稱沒有確診病例，自今年初關閉邊界以來，一直保持高度戒備。金正恩又在會議上，嚴厲批評平壤醫科大學黨委員會、黨中央委員會、司法檢察等法律監督不力。

根據世界衛生組織（WHO，世衛）資料，截至11月初，北韓已有1.2萬人接受病毒檢測，證實是零確診。世衛指出，累計有6173人為疑似病例，包括8名外籍人士，其中174人在10月底接受隔離檢疫。

輝瑞科學家料副作用似流感 最快11月底面世【下一頁】

美國三分一州搶購超級凍櫃 料數月才有貨【下一頁】

責任編輯：鄧燕君