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【航空告急】大韓航空及韓亞航空合併　換政府注資56億元

股市 14:18 2020/11/16

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韓國產業銀行將以有償增資的方式，向大韓航空母企注資5000億韓圜，其餘3000億韓圜將用於收購韓亞航空的可換股債券。

全球航空業仍陷入泥沼 ，國泰航空 （00293） 大規模裁員及重組，南韓航空公司亦正進行重組。南韓政府召開會議，計劃透過國營銀行韓國產業銀行，向大韓航空（Korean Air Lines）母公司注入8000億韓圜（約55.7億港元）資金，並促使大韓航空與韓亞航空（Asiana Airlines）合併。若交易落實，南韓兩大航企將合二為二，躋身全球十大航空公司之列。

據外電報道，韓國產業銀行將以有償增資的方式，向大韓航空母企注資5000億韓圜，其餘3000億韓圜將用於收購韓亞航空的可換股債券。大韓航空母企亦會參與大韓航空的2.5萬億韓圜的增資計劃，以達成收購韓亞航空的目標。

國泰航空10月載客量再跌99%，詳見【下一頁】

大韓航空及韓亞航空旗下廉航亦將整合

大韓航空將對韓亞航空投資1.8萬億韓圜，用於收購股份及永續債，預計明年6月30日完成，令大韓航空成為韓亞航空的最大股東。

香港新加坡旅遊氣泡11月22日實施，國泰機票即搶高【下一頁】

韓國產業銀行聲明指，若航空業不進行重組，當疫情完結時，未知這兩家航企是否仍然存在，而兩家航企合併後，將成為全球十大航空公司之一。另外，韓國產業銀行亦表示，會將大韓航空及韓亞航空旗下3家廉航，包括真航空（Jin Air）、釜山航空（Air Busan）及首爾航空（Air Seoul）進行整合。

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