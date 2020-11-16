【消費優惠】WeChat Pay HK優惠　每週做任務儲印花換電子券

WeChat Pay用戶可以賺印花兌換電子現金券了！騰訊旗下流動支付平台WeChat Pay HK推出新一輪「每週狂賞印」活動，讓用戶可以邊做任務邊賺印花兌換電子現金券。

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由即日起至明年1月3日，WeChat Pay HK用戶只須每週完成指定任務集齊每3個印花，即可選擇換領通用或商戶電子券，每週獲取高達HK$10獎賞 。

任務詳情如下：

任務一 只要每週登錄WeChat Pay HK狂賞印活動頁面，即可獲得1個狂賞印印花 任務二 用戶透過WeChat Pay HK給WeChat好友轉賬、派利是、或透過轉數快轉賬，每筆滿HK$10即可獲得1 個印花，每週最多獲得2個「過數」印花獎勵 任務三 用戶使用WeChat Pay HK成功向商戶付款，每筆滿HK$10即可獲得1個印花，每週最多可獲得3個「消費」印花獎勵

在推廣期內，WeChat Pay HK用戶每週完成上述任務後，集齊每3個印花即可在「每週狂賞印」活動頁面換領心水獎賞，分別有HK$3通用電子現金券以及包括759阿信屋、U購Select、大生超市、4PX 遞四方在內多間人氣商店HK$5專屬優惠券,每位用戶每週最多可獲6個印花，即換領最多2張現金券。電子現金券數量有限，換完即止。

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責任編輯：蘇穎琪