【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　

港府推出的感染風險通知流動應用程式(App)「安心出行」今(16日)起開放下載。市民下載程式後,出入有關場所時掃描二維碼(QR code),便能將行蹤載入電話。惟市民一直對其私隱問題存疑,而Google Play Store權限部分更可看到,此App可以存取用家的相片、媒體、檔案以及儲存空間,引來外界關注。

創新及科技局長薛永恒多次強調,政府明白市民重視個人私隱。所有出行資料會存放在用戶的手機,並會在31天後自動取消,不會存在中央資料庫,用戶亦無法翻查自己的出行紀錄,當局也會先徵得用家同意才能查閱。

不過Google Play Store權限部分卻顯示,程式能讀取用家手機的相片、媒體、檔案以及儲存空間(read the contents of your USB storage)、更改或刪除內容(modify or delete the contents of your USB storage)、檢視網絡連線(view network connections)及所有的網絡權限(full network access)等。

▲ Google Play Store權限部分可看到,此App可以存取用家的相片、媒體、檔案以及儲存空間,引來外界關注。(Google Play Store截圖)

本報記者早前下載iOS版本,發現App僅需存取相機等簡單或常見的權限即可。但Android版本的存取權限,為何會比iOS版本多?港府則未有透露相關詳情。

