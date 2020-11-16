【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　

▲ 港府推出的感染風險通知流動應用程式（App）「安心出行」今（16日）起開放下載。

港府推出的感染風險通知流動應用程式（App）「安心出行」今（16日）起開放下載。市民下載程式後，出入有關場所時掃描二維碼（QR code），便能將行蹤載入電話。惟市民一直對其私隱問題存疑，而Google Play Store權限部分更可看到，此App可以存取用家的相片、媒體、檔案以及儲存空間，引來外界關注。

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創新及科技局長薛永恒多次強調，政府明白市民重視個人私隱。所有出行資料會存放在用戶的手機，並會在31天後自動取消，不會存在中央資料庫，用戶亦無法翻查自己的出行紀錄，當局也會先徵得用家同意才能查閱。

不過Google Play Store權限部分卻顯示，程式能讀取用家手機的相片、媒體、檔案以及儲存空間（read the contents of your USB storage）、更改或刪除內容（modify or delete the contents of your USB storage）、檢視網絡連線（view network connections）及所有的網絡權限（full network access）等。

▲ Google Play Store權限部分可看到，此App可以存取用家的相片、媒體、檔案以及儲存空間，引來外界關注。（Google Play Store截圖）

本報記者早前下載iOS版本，發現App僅需存取相機等簡單或常見的權限即可。但Android版本的存取權限，為何會比iOS版本多？港府則未有透露相關詳情。

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責任編輯：曾曉汶