【交易所死機】澳洲證交所出現技術故障休市一天　明起恢復交易

▲ 澳洲證交所回應指，股市今天剩餘時間將不會重開，直到明天10時起將可恢復交易。

澳洲交易所今天（16日）短暫開市後不久，在香港時間上午10時24分突然以「股市數據問題」為由，暫停股市交易。停市前，澳洲標普200指數當時報6,484.3澳元，升1.23%。澳洲證交所回應指，股市今天剩餘時間將不會重開，直到明天10時起將可恢復交易。

澳交所在電郵聲明為交易中斷一事致歉，指最近更新的交易平台系統在經過近一年的諮詢後，於今日首日正式啟用，但因軟件故障導致系統產生不準確的市場數據。

東京證交所都曾因「死機」全日停市，詳見【下一頁】

近月各地證券交易所頻出技術故障問題。今年10月，日本東京證券交易所宣佈因技術故障全日暫停所有股票交易，導致海外交易出現混亂，為全國歷史上第一次全天暫停交易。同月，泛歐交易所亦曾出現技術故障問題，所有現金證券、衍生工具市場暫停交易。

紐西蘭證券交易所在今年8月遭到分散式阻斷服務攻擊 （DDoS）攻擊，持續4天中斷交易所服務。

相關文章﹕

【交易所死機】泛歐交易所技術故障 股票、衍生品暫停交易

【期指死機】港交所確認死機因交易系統軟件出錯 確認周五恢復交易（第三版）



免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚