  • 26°C
香港時間 : 20201116日 (一) 16:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

iPhone有幾耐用？統計網站：蘋果iOS最高支援6年

科技 15:45 2020/11/16

分享：

一向定價比Android手機昂貴的iPhone，究竟有多耐用？

蘋果（Apple）新旗艦5G手機iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max日前已全部正式開賣，最平為5,999元的iPhone 12 mini，最高價則為iPhone 12 Pro Max售價則高達11,899元（512GB版本）。不過一向定價比Android手機昂貴的iPhone，究竟有多耐用？

據線上統計網站Statista在十月份公布了iOS支援年限的統計表，iOS由2007年發布至今針對iPhone提供的支援看來，蘋果針對iPhone 5s、iPhone 6s/6s Plus、iPhone SE提供長達6年支援，為各型號中最長時間。其後則為iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 6/6 Plus、iPhone 7/7 Plus提供5年支援期。

【6G聯盟】蘋果、Google加入6G組織　華為、中興受禁令影響無份

【iPhone 12】攝影網站評比　iPhone 12 Pro攝影表現出色　惟不敵小米華為

事實上，蘋果曾在官網的「Apple 如何進行其產品溫室氣體生命週期評估？」網頁中指出，其預估iOS裝置的使用年期為三年。惟蘋果近年逐漸擴大iOS支援，令果迷的iPhone使用年限亦隨之增加。另對比Android陣營手機，其目前僅提供兩至三年系統支援週期。

【中印衝突】PUBG Mobile計畫再闖印度市場　逾10萬用戶預約註冊

責任編輯：張寶燕

相關文章

【iPhone 12 mini開賣】衛訊iPhone 12 mini減高達320元　先達店主：無炒價　
2020/11/13
【iPhone 12 mini開賣】衛訊iPhone 12 mini減高達320元　先達店主：無炒價　
【電動車】福特電動貨車 E-Transit 搶攻市場　售35萬元、200 公里續航能力
2020/11/14
【電動車】福特電動貨車 E-Transit 搶攻市場　售35萬元、200 公里續航能力
【中小企教室】貿發局免費網上課程「數碼學堂」　培訓中小企數碼營銷知識
2020/11/14
【中小企教室】貿發局免費網上課程「數碼學堂」　培訓中小企數碼營銷知識
【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
今日
【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
通訊科技 創新科技及應用 科技產品 Apple iPhone iPhone 12 Android iOS 5G

下一篇文章

【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】攝影網站評比　iPhone 12 Pro攝影表現出色　惟不敵小米華為
【iPhone 12】攝影網站評比　iPhone 12 Pro攝影表現出色　惟不敵小米華為
【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續
【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續
【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【PS5】北美、日本率先出貨　PS5炒價高達3.8萬
【PS5】北美、日本率先出貨　PS5炒價高達3.8萬