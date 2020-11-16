iPhone有幾耐用？統計網站：蘋果iOS最高支援6年

▲ 一向定價比Android手機昂貴的iPhone，究竟有多耐用？

蘋果（Apple）新旗艦5G手機iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max日前已全部正式開賣，最平為5,999元的iPhone 12 mini，最高價則為iPhone 12 Pro Max售價則高達11,899元（512GB版本）。不過一向定價比Android手機昂貴的iPhone，究竟有多耐用？

據線上統計網站Statista在十月份公布了iOS支援年限的統計表，iOS由2007年發布至今針對iPhone提供的支援看來，蘋果針對iPhone 5s、iPhone 6s/6s Plus、iPhone SE提供長達6年支援，為各型號中最長時間。其後則為iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 6/6 Plus、iPhone 7/7 Plus提供5年支援期。

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事實上，蘋果曾在官網的「Apple 如何進行其產品溫室氣體生命週期評估？」網頁中指出，其預估iOS裝置的使用年期為三年。惟蘋果近年逐漸擴大iOS支援，令果迷的iPhone使用年限亦隨之增加。另對比Android陣營手機，其目前僅提供兩至三年系統支援週期。

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責任編輯：張寶燕