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【環保回收】環保署推出「綠綠賞」智能積分卡　回收儲分換糧油乾貨、日用品

商業 14:00 2020/11/16

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「綠綠賞」積分卡適用於由「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」及「社區智能回收車」組成的社區新回收網絡。

為了鼓勵市民使用社區回收設施，環保署通過智能回收系統先導計劃，今日推出「綠綠賞」智能積分卡。市民進行回收時，可憑卡賺取電子積分及兌換禮品，包括日常生活用品及糧油乾貨等。

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「綠綠賞」積分卡適用於由「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」及「社區智能回收車」組成的社區新回收網絡。現有的9個社區環保站會改稱為「回收環保站」；而22個提升規模的社區回收中心會易名為「回收便利點」。另外，超過100個「回收流動點」會以街站形式，在全港各區每周定時定點運作。這3組設施，加上「社區智能回收車」，可接收多種回收物包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、四電一腦、小型電器等。

社區新回收網絡可接收多種回收物包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、四電一腦、小型電器等。

市民在社區回收網絡提交不少於2公斤的回收物後，即可作簡單登記領取「綠綠賞」積分卡，而積分卡不會儲存任何個人資料。市民其後提交回收物時，只須出示積分卡或印於積分卡背後的二維碼，便可賺取相應「綠綠賞」積分。積分目前可兌換的禮品主要以日常生活用品及糧油乾貨為主，也有環保日用品，例如竹漿廁紙、毛巾及環保手挽袋等。

發言人提醒市民，登記換領「綠綠賞」積分卡時所提交的回收物並不能同時獲發「綠綠賞」積分，而該署亦鼓勵市民以家庭作為單位，共用同1張積分卡，加快賺取積分；而換領禮物時，必須出示積分卡，以保障持卡人的利益。

環保署由今日起推出為期2周的推廣計劃，直至11月30日，市民可以在「回收環保站」和已投入服務的「回收便利點」以優惠方式，提交不少於1公斤的回收物，即可登記領取「綠綠賞」積分卡。推廣期內進行回收，亦可獲發額外積分，詳情可瀏覽減廢回收網站

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責任編輯：葉泳珊

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