【綠色生活】環保署推「綠綠賞」智能積分卡　回收賺積分　兌換日用品及糧油乾貨

為便利和鼓勵市民使用環保署轄下的社區回收設施，環保署今日（11月16日）推出「綠綠賞」智能積分卡，讓市民憑卡賺取電子積分及兌換禮品。環保署今日起推出為期兩周的推廣計劃，市民可以在「回收環保站」和「回收便利點」提交不少於一公斤的回收物，即可登記領取「綠綠賞」積分卡。

「綠綠賞」積分卡通用於由「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」及「社區智能回收車」組成的社區新回收網絡。現有的9個社區環保站會改稱為「回收環保站」；而22個提升規模的社區回收中心會易名為「回收便利點」。另外超過100個「回收流動點」會以街站形式，在全港各區每周定時定點運作。這三組設施加上「社區智能回收車」構成全新的「綠在區區」社區回收網絡，接收多種回收物（包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、四電一腦、小型電器、充電池、慳電膽及光管）。

環保署發言人表示，市民在社區新的回收網絡提交不少於兩公斤的回收物後，即可作簡單登記領取「綠綠賞」積分卡，積分卡不會儲存任何個人資料。市民其後提交回收物時，只須出示積分卡或印於積分卡背後的二維碼，便可賺取相應『綠綠賞』積分。

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今日起至11月30日，市民可以在「回收環保站」和已投入服務的「回收便利點」以優惠方式，提交不少於一公斤的回收物，即可登記領取「綠綠賞」積分卡。同時，市民在推廣期進行回收可獲發額外積分。稍後在各區陸續投入服務的「回收便利點」亦會有類似的「綠早鳥」限期優惠安排，以鼓勵市民及早參與積分計劃。

「綠綠賞」積分換禮品

初期「綠綠賞」積分可兌換的禮品主要以日常生活用品及糧油乾貨為主，也有環保日用品，例如竹漿廁紙、毛巾及環保手挽袋等，以提高市民的環保意識，鼓勵市民培養減廢回收的習慣，並融入日常生活中。

發言人提醒市民，登記換領「綠綠賞」積分卡所提交的回收物並不能同時獲發「綠綠賞」積分。環保署鼓勵市民以家庭作為單位，共用同一張積分卡，加快賺取積分；而換領禮物時，必須出示積分卡，以保障持卡人的利益。

詳情可瀏覽減廢回收網站：www.wastereduction.gov.hk/tc/community/crn_intro.htm

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責任編輯：葉卓偉