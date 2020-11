【美國大選】票站職員相繼確診 職員：意料之中

▲ 大選過後,多個州分的票站都有職員陸續確診新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)。

美國大選暫時告一段落,惟多個州分都有票站志願陸續確診新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎),目前最嚴重的票站有28名職員確診。有票站職員表示,一早得悉感染風險,有同事感染也不意外。

報道指,在密蘇里州傑克遜縣堪薩斯城(Kansas City)郊區,有多名選舉工作人員相繼確診。當地選舉委員會負責人布朗(Tammy Brown)說,有28名職員對病毒檢測呈陽性反應。布朗表示,一早得悉風險,對有同事確診並不意外。(We, as election officials, all knew we were at risk. I don’t think this was shocking to any of us.”)

該州本身的整體感染率亦偏高,目前未有證據顯示,高感染率跟選民到票站投票有關。當地允許曾與確診者接觸的選民,驅車到票站投票,期間不需離開車廂,當中涉及60萬選民,其中20萬選民是提前投票人士。

【美國大選】特朗普揚言會證明選舉違憲【下一頁】

在愛荷華州林恩縣一個早期投票站,也有工作人員確診。林恩縣(Linn County)選舉專員米勒(Joel Miller)接受訪問表示:

沒有更多確診個案,我才感到驚訝。若說我們沒有新增個案反而有點牽強,或是他們根本沒有告訴我們。 (I’m actually surprised that we don’t have more cases. It actually seems kind of far-fetched that we didn’t have more, but they might not be reporting it to us.)

在紐約州哈德遜河谷(Hudson Valley)的票站有一名職員確診,該職員一直有佩戴口罩,並與其他人保持社交距離,但安全起見,當局已建議1600名曾在指定票站投票的選民接受病毒測試。

弗吉尼亞州卡羅爾縣有兩個票站都有選舉職員確診,當局指患者一直有做足防疫措施。

【美國大選】特朗普粉絲於華盛頓示威 與反對者起衝突(多圖)【下一頁】

責任編輯:葉芷樺