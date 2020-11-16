【美國大選】票站職員相繼確診 職員：意料之中

▲ 大選過後，多個州分的票站都有職員陸續確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）。

美國大選暫時告一段落，惟多個州分都有票站志願陸續確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），目前最嚴重的票站有28名職員確診。有票站職員表示，一早得悉感染風險，有同事感染也不意外。

報道指，在密蘇里州傑克遜縣堪薩斯城（Kansas City）郊區，有多名選舉工作人員相繼確診。當地選舉委員會負責人布朗（Tammy Brown）說，有28名職員對病毒檢測呈陽性反應。布朗表示，一早得悉風險，對有同事確診並不意外。（We, as election officials, all knew we were at risk. I don’t think this was shocking to any of us.”）

該州本身的整體感染率亦偏高，目前未有證據顯示，高感染率跟選民到票站投票有關。當地允許曾與確診者接觸的選民，驅車到票站投票，期間不需離開車廂，當中涉及60萬選民，其中20萬選民是提前投票人士。

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在愛荷華州林恩縣一個早期投票站，也有工作人員確診。林恩縣（Linn County）選舉專員米勒（Joel Miller）接受訪問表示：

沒有更多確診個案，我才感到驚訝。若說我們沒有新增個案反而有點牽強，或是他們根本沒有告訴我們。 （I’m actually surprised that we don’t have more cases. It actually seems kind of far-fetched that we didn’t have more, but they might not be reporting it to us.）

在紐約州哈德遜河谷（Hudson Valley）的票站有一名職員確診，該職員一直有佩戴口罩，並與其他人保持社交距離，但安全起見，當局已建議1600名曾在指定票站投票的選民接受病毒測試。

弗吉尼亞州卡羅爾縣有兩個票站都有選舉職員確診，當局指患者一直有做足防疫措施。

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責任編輯：葉芷樺

