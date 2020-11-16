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【Tesla】SpaceX首次商業載人發射成功　將4名宇航員送到空間站

股市 13:33 2020/11/16

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SpaceX首次商業載人發射成功將送四名宇航員到空間站。

Tesla（美：TSLA）聯合創始人及行政總裁馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司Space X（Space Exploration Technologies Corp.）首次正式載人飛行（Crew-1）在肯尼迪航天中心發射升空，搭載4名宇航員飛赴國際空間站。

本次太空任務預計持續180天，這意味著飛船將在2021年6月才返回地球，然後經過檢修後，將繼續用於未來的載人任務。

Crew-1任務是首次使用經過NASA認證的SpaceX龍飛船飛行。NASA此前表示，在軌期間，Crew-1任務的4名宇航員將迎來一系列無人駕駛飛船的到來，包括天鵝座飛船、SpaceX新一代貨運龍飛船，以及再次開展不載人試飛的波音CST-100星際客機。

他們還將完成一系列科學研究，開展各種太空行走，迎接俄羅斯聯盟號飛船和2021年SpaceX下一艘載人龍飛船的宇航員。

相關文章：【太空互聯網】 SpaceX星鏈即將推出　太空網絡月費99美元

 

【Tesla股價】億萬富豪Ron Baron︰Tesla市值可達2萬億美元 SpaceX潛力同樣巨大

 

【Tesla】馬斯克另一投資SpaceX擬集資78億　估值達3432億港元

 

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