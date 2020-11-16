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【港股追蹤】指數新貴獲資金追捧 安踏創歷史高位

股樓投資 13:55 2020/11/16

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恒指公司上周五（13日）公布季度檢討結果，恒生指數成分股將由以往的50隻，增至52隻。將加入百威亞太（01876）、安踏體育（02020）、美團；並將太古A（00019）剔出。以上變更將在12月7日起生效。

被納入恒指的3隻藍籌新貴，今早均顯著上升，百威亞太升超過6%，美團則升逾3%，高見321元，幾乎扭轉上周新經濟股洗倉跌幅的失地；至於表現最好就要數到安踏體育，股份午後持續走高，現時升近8%，股價迫近110元水平，創上市新高。

【港股追蹤】國內旅遊需求增 同程藝龍走勢強，詳情請按見下頁

高盛早前發表報告，列出其所挑選內需領袖（Consumer leaders）主題股名單》，當中安踏體育榜上有名，現時更有染藍因素加持，難怪股價繼續上升。

摩通最新報告估計，在考慮美團將獲納入恒指（權重5%）、國指權重變動（-0.49%）及恒生科指權重變動（-0.62%）影響後，預料股份將會有16.38億美元（約127億港元）被動資金流入。

至於安踏（恒指權重1.05%，國指權重變動-0.1%），將會有3.47億美元（約26.9億元）被動資金流入。；百威亞太則會有1.58億美元（約12.3億元）被動資金流入，涉及約4,968萬股。

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記者：葉志偉

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