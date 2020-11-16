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【港股追蹤】國內旅遊需求增 同程藝龍走勢強

股樓投資 13:23 2020/11/16

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內地疫情逐漸受控，國慶黃金周假期旅客有顯著回升，除航空交通股近期表現回勇外，相關的旅遊類股份亦開始造好。科技指數成分股之一的同程藝龍（00780），股價早市急升超過5%，更獲大行睇好。

瑞銀最新研究報告指，相信在新冠疫情下，公司在本地旅遊綫上滲透率有望繼續加速，並可從綫下同業中搶佔客源。

【港股追蹤】公布染藍後急升 百威見逾2個月高位，詳情請按見下頁

該行認為，集團可成為主要的受惠者，因其針對本地旅遊需求，客源又主要來自三、四綫城市，故表現會較其他同業為佳。長遠而言，三、四綫城市的擴充策略可帶動持續增長。

股份獲瑞銀給予「買入」評級，該行指，現價相當於未來12個月市盈率約13.7倍，幾乎是環球同業最低，而且低於15.4倍的歷史平均值，意味風險回報吸引，同時給予17.5元目標價，以現價計，仍有逾15%上升空間。

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記者：葉志偉

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