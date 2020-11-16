【輝瑞疫苗】美國三分一州搶購超級凍櫃 料數月才有貨

▲ 美國約有三分之一的州分正搶購超級冷凍櫃用以存放新冠疫苗，生産商更料冷凍櫃要數月後才能出貨。

輝瑞（Pfizer，美：PFE）早前宣布研發的新冠疫苗效用率高達90%，但輝瑞疫苗的存放條件苛刻，須存放於攝氏零下70度低溫。外界憧憬輝瑞疫苗可於短期内面世，美國約有三分之一的州分正搶購超級冷凍櫃用以存放新冠疫苗，生産商更料冷凍櫃要數月後才能出貨。

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和大部分疫苗平均只需存放於攝氏2.2度相比，輝瑞疫苗要求存放於攝氏負70度的條件較難達到，一般的冷凍器材未能符合這個要求。輝瑞同時建議運輸疫苗時加上乾冰維持低溫，但由於輝瑞研發的疫苗屬於雙劑，大部分醫院都未有足夠的冷凍器材存放大量疫苗。

即使美國疾控中心（CDC）早於8月已提醒各醫院不應搶購冷凍櫃，但美國各地仍掀起一股冷凍櫃搶購潮。非營利組織免疫規劃管理者協會（AIM）執行主任漢南（Claire Hannan）更預計，美國有三分之一的州分正在搶購超級冷凍櫃。

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這些超級冷凍櫃的售價介乎5,000美元至1.5萬美元（約3.9萬港元至11.7萬港元），由於需求大增，生産商預計超級冷凍櫃可能會缺貨長達數月。

據悉，目前美國最少有6個州已向CDC表示，該州缺乏存放疫苗的基礎設備。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）更要求聯邦政府提供資金，協助支付超級冷凍櫃的費用。

責任編輯：鄭錦玲